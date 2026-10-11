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Borsa manipülasyonlarının önüne geçilmesi, piyasa bozucu eylemlerin engellenmesi ve küçük yatırımcının haklarının korunması amacıyla hazırlanan Sermaye Piyasası Kanunu değişiklik taslağında son viraja girildi. İlgili kurumlardan görüş toplama süreci hızlandırılırken, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) incelemelerinin ardından yeni kanun teklifinin TBMM gündemine sunulması hedefleniyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre taslak düzenleme ile piyasa dolandırıcılığı, içeriden bilgi sızdırılması (insider trading) ve güveni kötüye kullanma suçlarına yönelik cezai yaptırımlar katlanarak artırılacak.

2027’NİN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE "RİSK TAKİP SİSTEMİ" GELİYOR

Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda hayata geçirilecek reform paketinin detayları şu şekilde şekillendi:

ERKEN UYARI VE RİSK TAKİP MERKEZİ

Piyasadaki sistemik riskleri anlık izlemek amacıyla Yatırımcı Risk Merkezi ile Yatırımcı Risk Takip Sistemi hayata geçirilecek. Sistemin 2027'nin ikinci çeyreğinde tam kapasite faaliyete geçmesi planlanıyor.

TASFİYE EDİLEN FONLARA YASAL GÜVENCE

Bir yatırım fonunun tasfiye edilmesi durumunda mağduriyet yaşanmaması adına yatırımcı haklarını koruyan yeni hükümler mevzuata eklenecek.

MEVZUAT SİL BAŞTAN GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Aracı kurumların sermaye yeterlilikleri, kredili alım işlemleri, açığa satış ile ödünç alma-verme esaslarına ilişkin tüm kurallar bütüncül bir yaklaşımla yeniden tanımlanacak.