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Kaynak: Spor Servisi

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmaya yönelik yoğun ilgi, bilet fiyatlarına da yansıdı. Fiyatların 75 bin TL seviyesine kadar çıkmasına karşın taraftarların ilgisi hız kesmedi. Tarihi mücadele için satışa çıkarılan biletlerin tamamı kısa sürede tükendi.

RAMS PARK’TA TRİBÜNLER DOLACAK

Galatasaray’ın Barcelona’yı ağırlayacağı kritik mücadelede RAMS Park’ın tamamen dolması bekleniyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yüksek bilet fiyatlarına rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Kapalı gişe oynanacak karşılaşmada tribünlerde yaşanacak atmosfer de maçın öne çıkan unsurlarından biri olacak.