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Barcelona Basketbol Takımı'ndan sürpriz bir hamle geldi.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Katalan ekibi daha önce Fenerbahçe'de de görev yapan Kuzey Kılıç ile anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE'DE DE GÖREV YAPTI

Kariyerinde Fenerbahçe bünyesinde de çalışan Kuzey Kılıç, son olarak 2025-2026 sezonunda Dubai Basketball'da Scouting ve Analiz Direktörü olarak görev yaptı.

Başarılı scout'un performansının Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de dikkatini çektiği ifade edildi.

BARCELONA'NIN YENİ YAPILANMASINDA YER ALACAK

Kuzey Kılıç, Barcelona'nın yeni sezon öncesindeki basketbol yapılanmasında scouting departmanında görev alacak.

Katalan ekibinin, Türk basketbol adamını oyuncu izleme ve analiz süreçlerinde önemli bir rol üstlenmesi amacıyla kadrosuna kattığı aktarıldı.