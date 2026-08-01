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Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün mali durumuna ilişkin hazırlanan denetim raporunu üyelerin bilgisine sundu.

Raporda, 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki döneme ait finansal veriler yer aldı. Mehmet Vodina tarafından aktarılan bilgilere göre, kulübün kısa vadeli yükümlülükleri 17 milyar 195 milyon lira, uzun vadeli yükümlülükleri ise 10 milyar 776 milyon lira olarak açıklandı.

Ayrıca kulübün birikmiş özkaynak zararının 1 milyar 538 milyon lira seviyesinde olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübü'nün 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla toplam borcunun 27 milyar 961 milyon lira olduğu ifade edildi.