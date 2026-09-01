ABD ile İran hattında gerilim tırmandı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran’da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik saldırı başlatıldığını duyurdu.
TRUMP OPERASYON SİNYALİ VERMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, dün gece Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada İran’a yönelik askeri operasyon düzenleneceğini açıklamıştı.
Trump’ın açıklamasının ardından ABD ordusundan beklenen hamle geldi.
CENTCOM SALDIRIYI DUYURDU
CENTCOM’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırıların İran’ın Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline yönelik saldırı girişimleri gerekçesiyle başlatıldığı belirtildi.
Operasyonun hedefinde İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait noktaların olduğu ifade edildi.
KEŞM ADASI ÇEVRESİNDE PATLAMA SESLERİ
ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Hava Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerini vurduğu öne sürüldü.
İran basını ise Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası çevresinde 5’ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
Saldırıların kapsamına ve olası hasara ilişkin henüz resmi ayrıntı paylaşılmadı.