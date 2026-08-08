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TFF 1. Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Bandırmaspor ile İstanbulspor, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ertuğrul Arslan yönetimindeki ev sahibi ekip mücadeleye müthiş bir başlangıç yaptı.

EMİRHAN AYHAN İLK 15 DAKİKADA ATTIĞI 2 GOLLE YILDIZLAŞTI

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Amidou Badji'nin hazırladığı pozisyonda topu ağlara gönderen Emirhan Ayhan, Bandırmaspor'u 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 15'i gösterdiğinde Emirhan Ayhan bir kez daha sahneye çıktı. Bu kez Kerem Dönertaş'ın asistini gole çeviren Emirhan, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

İlk 15 dakikada iki kez ağları havalandıran 20 yaşındaki genç futbolcu sezonun ilk maçına damga vurdu.

DENİZ TUNCER PEŞ PEŞE GÖRDÜĞÜ KARTLARLA OYUNDAN ATILDI

İstanbulspor'da Deniz Tuncer 87 ve 89'da iki dakika arayla peş peşe gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı. Hakem Berkay Erdemir'in bu kararı, 1. Lig'de sezonun da ilk kırmızı kartı oldu.

SON SÖZÜ GIANNI BRUNO SÖYLEDİ

Karşılaşmanın son bölümüne 2-0 üstün giren Bandırmaspor, uzatma dakikalarında bir gol daha buldu.

85. dakikada oyuna dahil olan Gianni Bruno, zatmalarda kazanılan penaltıda topun başına geçti.

Tecrübeli golcü penaltıyı gole çevirerek skoru 3-0'a taşıdı.

BANDIRMASPOR'DAN 3 PUANLI AÇILIŞ

Kalan kısa bölümde başka gol olmayınca Bandırmaspor, İstanbulspor'u 3-0 mağlup ederek 2026-2027 sezonuna üç puanla başladı.