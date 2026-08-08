Emekli maaşlarında borç kesintisi dönemi: Uzman isim tarih verdi

Borç Kesintileri Kimleri Kapsıyor?

Bu kapsamda vefat eden sigortalıların dul ve yetimleri dahi vefat eden kişinin borçlarından sorumlu tutuluyorlar. Artık onların dul ve yetim aylıklarından dahi bu kesintiler yapılacak. Aslında yasada bu oran %25 olarak düzenlenmişti. Ancak uygulamada ilk etapta %10'u aşmayacak şekilde bir sınırlamayla başlanıyor. Yine de ilerleyen süreçte bu oran değişerek 1/4'e, yani %25'e kadar yükseltilebilecek.