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TFF 1. Lig’de 2026-2027 sezonunun perdesi Boluspor ile Manisa FK arasında oynanan karşılaşmayla açıldı.

Bolu’da oynanan sezonun açılış mücadelesinde Manisa FK, rakibini 2-1 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.

YAYIN KONUSU NETLİK KAZANDI

Yeni sezon öncesinde futbolseverlerin en fazla merak ettiği konulardan biri de 1. Lig karşılaşmalarının hangi kanaldan yayınlanacağıydı.

Son yıllarda lig karşılaşmalarını şifresiz olarak ekranlara taşıyan TRT, 2026-2027 sezonunda da yayınların devam edeceğini duyurdu.

TRT İLE BEIN ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANDI

TFF 1. Lig karşılaşmalarının şifresiz yayınlanabilmesi için TRT ile beIN arasında anlaşma sağlandı.

Böylece futbolseverler yeni sezonda da 1. Lig heyecanını ücret ödemeden takip edebilecek.

TRT SPOR VE TABİİ'DEN YAYINLANACAK

TRT tarafından yapılan açıklamaya göre; 2026-2027 sezonundaki TFF 1. Lig karşılaşmaları TRT Spor ve tabii platformundan ücretsiz ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT, anlaşmayı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

“Futbolseverlere müjde! 2026-2027 Sezonunda TFF 1. Lig heyecanı yine TRT Spor ve tabii’de yaşanacak.”

İLK HAFTA HEYECANI DEVAM EDİYOR

Boluspor-Manisa FK karşılaşmasıyla başlayan ilk hafta, 8 Ağustos Cumartesi günü dört mücadeleyle devam edecek.

17.00 | Bandırmaspor - İstanbulspor

19.00 | Ümraniyespor - Mardin 1969 Spor

19.00 | Sivasspor - Esenler Erokspor

21.30 | Antalyaspor - Ankara Keçiörengücü

Böylece yeni sezonda 1. Lig heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmaları TRT Spor ve tabii üzerinden şifresiz izleyebilecek.