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Kaynak: DHA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 4'üncü kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan 30 yaşındaki Aylin Güler'e ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.

Aylin Güler'i balkondan attığı öne sürülen eşi Okan Güler ile olayda birlikte hareket ettikleri iddia edilen Atılım Ekren ve Emine Acar Ekren tutuklu olarak hakim karşısına çıktı.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Aylin Güler, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edilmişti. Güler'in eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve daha önce eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede Okan Güler hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs suçunun tasarlayarak işlenmesi” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Güler hakkında ayrıca ısrarlı takip, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı yağma ve yaralama suçlarından da hapis cezası talep edildi.

Atılım Ekren ve Emine Acar Ekren hakkında da “eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçuna iştirak” kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Okan Güler duruşmadaki savunmasında suçlamaları reddetti. Eşiyle tartıştıklarını ve kendisine tokat attığını kabul eden Güler, Aylin Güler'in balkondan düştüğü anı görmediğini söyledi.

Diğer iki tutuklu sanık da suçlamaları kabul etmeyerek Aylin Güler'in intihar girişiminde bulunduğunu savundu.

“BACAKLARIMDAN TUTUP AŞAĞIYA ATTI”

Aylin Güler ise duruşmada eşini daha önce 56 kez emniyete şikayet ettiğini söyledi. Eşinin kendisini ve annesini tehdit ettiğini öne süren Güler, olay günü yaşananları şöyle anlattı:

“Aramızda tartışma çıktı ve bana çok sayıda tokat attı. Ben de biber gazı sıktım. Sonra beni Atılım'ın evine götürüp dövdü. Bir süre sonra ‘Seni bu evden çıkarmayacağım’ dedi. Atılım ve Okan balkona sigara içmeye çıkmıştı. Ben de çıktım. Tartışma çıkınca beni bacaklarımdan tutup balkondan aşağıya attı.”



SANIKLARIN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Duruşmada çiftin 9 yaşındaki çocuğu da babasının annesine fiziksel şiddet uyguladığını söyledi. Aylin Güler'in annesi E.K. ise kızının sistematik olarak sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesine ve üç sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.