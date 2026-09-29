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Kaynak: Haber Merkezi

İzmir'de 52 yaşındaki taksi şoförü Deniz Örer'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Doğuş Meşe'nin davasına devam edildi. Duruşmada, Meşe'nin olayın ardından yanına gittiği arkadaşı F.A. tanık olarak ifade verdi.

Olay, 9 Mart'ta Hurşidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre müşteri olarak Deniz Örer'in taksisine binen Meşe ile Örer arasında ücret nedeniyle tartışma çıktı. Meşe'nin Örer'i tabancayla öldürüp cesedini araçtan attıktan sonra taksiyle kaçtığı öne sürüldü.

Meşe, daha sonra polis ekipleri tarafından suç aleti olduğu belirtilen tabancayla yakalanarak tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede Meşe hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet, “gece vakti silahla yağma” suçundan 15 yıla kadar, ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

“BİRİNİ ÖLDÜRÜP CADDEYE ATTIM DEDİ”

İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tanık olarak dinlenen F.A., Meşe'nin olay günü kendisini aradığını ve daha sonra taksiyle yanına geldiğini anlattı.

F.A., Meşe'nin taksiyi babasından kaçırdığını söylediğini ve aracı düzgün kullanamadığını belirterek, sanığın kendisine 25 adet sentetik hap kullandığını söylediğini aktardı.

Tanık, Meşe'nin daha sonra telefonla konuştuğu bir kişiye, “Birini öldürüp caddeye attım, başımda bela var” dediğini ifade etti.

“SİLAHI GÖSTERDİ, HAVA ATMAK İÇİN YAPIYOR SANDIM”

Meşe'nin görüntülü arama yaptığı kişiye silah göstererek birini o silahla vurduğunu söylediğini anlatan F.A., o an yaşananların gerçek olduğuna inanmadığını belirtti.

F.A., “Ben numara yapıyor sandım. Hava atmak için rol yaptığını düşündüm. Böyle bir şey aklıma gelmedi” dedi.

Daha sonra korktuğunu ve eve gitmek istediğini söyleyen tanık, Meşe'den aldığı 500 liranın ardından bölgeden ayrıldığını anlattı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Doğuş Meşe ise tanığın ifadelerine katılmadığını belirterek, “Ben o gün kimseyle konuşup akıl almadım” dedi.

Mahkeme heyeti, Meşe'nin tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı 21 Ocak 2027'ye erteledi.