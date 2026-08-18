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Kaynak: Haber Merkezi



Beykoz / Atakan Alkış / Yeniçağ



Balıkesir’de teröristlerin affına karşı gerçekleştirilen kitlesel mitingin ardından Susurluk’ta mola vermek isteyen İYİ Parti teşkilatları çirkin bir engellemeyle karşılaştı. İnsani ihtiyaçların dahi reddedildiği tesisin PKK sempatizanı olduğu iddia edildi.

Balıkesir'de terör örgütü PKK mensuplarına yönelik olası af girişimlerine karşı düzenlenen protesto mitingi sonrasında skandal bir gelişme yaşandı. Miting programını tamamlayarak dönüş yoluna geçen İYİ Parti teşkilat mensupları, mola vermek üzere Susurluk Efe Park dinlenme tesislerine yöneldi.

EN TEMEL İNSANİ İHTİYAÇLAR BİLE ENGELLENDİ

Tesis alanına ulaşan parti mensupları ve vatandaşlar tesise kabul edilmedi. İşletme yönetiminin, İYİ Partililerin yemek yemelerine ve lavaboları kullanmalarına dahi müsaade etmediği bildirildi. Yaşanan bu ayrımcı tavır, alanda bulunan vatandaşların ve teşkilat üyelerinin büyük tepkisini topladı.

TESİSİN TERÖR SEMPATİZANLARINA AİT OLDUĞU ANLAŞILDI

Milli duruş sergileyen heyete yönelik uygulanan bu keyfi ve provokatif engellemenin ardından skandalın perde arkası aralandı. Susurluk Efe Park dinlenme tesislerinin PKK sempatizanlarına ait olduğu iddia edildi. Yaşanan çirkin olayın ardından tepkilerini dile getiren parti temsilcileri ve vatandaşlar duruma sert yanıt verirken, skandala ilişkin kamuoyunda tepkiler büyümeye devam ediyor.