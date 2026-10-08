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Kaynak: Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında eğitim sistemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Okullarda yaşanan şiddet olayları ve akran zorbalığına karşı alınan güvenlik önlemlerinin tek başına yeterli olmadığını belirten Tekin, ailelerin eğitim sürecine daha aktif katılmasını sağlayacak yeni uygulamayı duyurdu.

İlkokul ve ortaokula yeni başlayacak öğrencilerin velileri için Ebeveyn Okulu programının zorunlu hale getirildiğini açıklayan Tekin, çocukların davranışlarının şekillenmesinde sosyal medyanın giderek daha fazla etkili olduğunu vurguladı.

VELİLER İÇİN ZORUNLU EĞİTİM DÖNEMİ

Bakan Tekin, okullarda şiddetin önlenmesi amacıyla başlatılan Ebeveyn Okulu programının kapsamının genişletildiğini belirtti.

Bu yıl ilkokul ve ortaokula yeni başlayacak öğrencilerin velilerinin programa katılmasının zorunlu tutulduğunu ifade eden Tekin, eğitimlerde aile içi iletişim, öğretmen-veli ilişkileri ve okul güvenliğine yönelik konuların ele alınacağını söyledi.

Şiddet olaylarının yalnızca okullarda alınacak önlemlerle engellenemeyeceğini vurgulayan Tekin, ailelerin de çözümün önemli bir parçası olması gerektiğini dile getirdi.

"ÇOCUKLARIN KARAKTERİNİ SOSYAL MEDYA ŞEKİLLENDİRİYOR"

Öğrenciler arasında yaşanan akran zorbalığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, zorbalık vakalarının yaklaşık yüzde 80'inin sosyal medya platformlarıyla bağlantılı olduğunu ifade etti.

Çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları içeriklerin davranışlarını etkilediğine dikkat çeken Tekin, teknoloji şirketlerinin de sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Aile ve çocuk filtrelerinin daha etkili kullanılması amacıyla ilgili şirketlerle görüşmeler yürüttüklerini aktardı.

OKULLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERLİ OLMADI

Okul güvenliği için çok sayıda tedbir aldıklarını söyleyen Bakan Tekin, güvenlik görevlileri, kamera sistemleri ve acil durum uyarı mekanizmalarının tek başına şiddeti önlemeye yetmediğini belirtti.

Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu maalesef salgın bir hastalık halini aldı. Bununla mücadelede, polisiye tedbirler bu iş için yeterli değil. Biz okullarımızda silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi dahil bir sürü tedbir aldık. Kamera kayıtları, hareketli kameralar, acil durum uyarı sistemleri benzeri. Fakat tek başına okullarda alacağımız tedbirler yeterli değil."

OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ YASAL DÜZENLEME SİNYALİ

Öğretmenlerin okullarda risk oluşturabilecek durumları tespit etmeleri konusunda bilgilendirildiğini belirten Tekin, bazı bilgilerin yetkili kurumlarla paylaşılmasında kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuattan kaynaklanan sorunlar yaşandığını söyledi.

Bu engellerin giderilmesi amacıyla yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni bir yasal düzenleme sürecinin başlayabileceğini açıkladı.

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ KISALACAK MI?

Bakan Tekin'in gündeme getirdiği bir diğer konu ise Türkiye'deki zorunlu eğitim süresi oldu.

Mevcut eğitim süresinin gençlerin çalışma hayatına ve üretim süreçlerine katılımını geciktirebildiğini ifade eden Tekin, zorunlu eğitim süresinin azaltılması seçeneğinin önümüzdeki dönemde değerlendirilebileceğini belirtti.

Tekin, bu konuda hemen uygulanacak bir değişiklikten söz etmezken, eğitim süresinin kısaltılmasının ilerleyen süreçte gündeme alınabileceğinin sinyalini verdi.

ÖĞRETMEN ATAMALARI VE ÖNLÜK UYGULAMASINA DA DEĞİNDİ

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme talepleri hakkında da konuşan Tekin, boş kadroların güncel olarak paylaşıldığını ve öğretmenlerin mağdur edilmemesi için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Öğretmen önlüğü uygulamasının ise öğretmenlik mesleğinin saygınlığını güçlendirmek amacıyla sürdürüldüğünü belirtti.