Marmaray'a alternatif geliyor: İstanbul'da ulaşımı değiştirecek dev yatırım için tarih verildi

TAM 120 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK

Toplam 120 kilometre uzunluğunda ve çift hatlı olarak planlanan proje, İstanbul'un doğu ve batı yakaları arasında yeni bir ulaşım koridoru sağlayacak. Hattın hem şehirler arası bağlantılar hem de demir yolu taşımacılığı açısından önemli rol üstlenmesi bekleniyor.