İSTANBUL'A YENİ DEMİR YOLU GELİYOR
İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirecek yeni bir proje için hazırlıklar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kentin iki yakasını birbirine bağlayacak çift hatlı demir yolu projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Marmaray'a alternatif geliyor: İstanbul'da ulaşımı değiştirecek dev yatırım için tarih verildi
Türkiye'nin Avrupa'ya açılan demir yolu ağında yeni bir dönem başlıyor. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın 153 kilometrelik bölümü 9 Ekim'de hizmete açılacak. Projenin tamamlanmasıyla 4 saatlik yolculuk 1,5 saate düşerken, yıllık yolcu kapasitesi 3,4 milyona ulaşacak.Kaynak: DHA
İSTANBUL'A YENİ DEMİR YOLU GELİYOR
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇECEK
Gebze'den başlayarak Halkalı'ya kadar uzanması planlanan demir yolu hattı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden İstanbul Boğazı'nı geçecek. Böylece Marmaray'a alternatif yeni bir demir yolu bağlantısı oluşturulacak.
TAM 120 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK
Toplam 120 kilometre uzunluğunda ve çift hatlı olarak planlanan proje, İstanbul'un doğu ve batı yakaları arasında yeni bir ulaşım koridoru sağlayacak. Hattın hem şehirler arası bağlantılar hem de demir yolu taşımacılığı açısından önemli rol üstlenmesi bekleniyor.
6 MİLYAR DOLARLIK DEV YATIRIM
Bakan Uraloğlu, projenin yaklaşık 6 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip olduğunu açıkladı. İstanbul'un demir yolu altyapısına yapılacak yatırımın, ulaşım kapasitesini artırması hedefleniyor.
İLK TEKLİFLER 14 EKİM'DE ALINACAK
Projenin takvimine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, ilk tekliflerin 14 Ekim 2026 tarihinde alınacağını duyurdu. Dev yatırımın yapım çalışmalarına ise 2027 yılında başlanması planlanıyor.
MARMARAY'DA GÜNDE 700 BİN YOLCUYA ULAŞILIYOR
İstanbul'daki mevcut demir yolu ulaşımına değinen Uraloğlu, Marmaray'da günlük yaklaşık 300 tren seferi düzenlendiğini belirtti. Bakanın verdiği bilgilere göre Marmaray, günde 600 bin ile 700 bin arasında yolcu taşıyor.
İSTANBUL'A 600 KİLOMETRE DAHA METRO GEREKİYOR
İstanbul'daki raylı sistem ağının mevcut uzunluğunun 380 kilometre olduğunu açıklayan Uraloğlu, yapımı süren projelerin tamamlanmasıyla bu rakamın 400 kilometreye ulaşacağını söyledi. Bakan, kentin 600 kilometrelik ilave metro hattına daha ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
İSTANBUL HAVALİMANI İÇİN DE YENİ HEDEF
Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın geleceğine ilişkin planları da paylaştı. Mevcut 6 pistin ilerleyen dönemde 9'a çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Bakan, yeni terminallerle birlikte havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 200 milyona ulaştırılmasının amaçlandığını açıkladı.