Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya’da düzenlenen Diplomasi Forumu’nda bölgedeki son durumu değerlendirdi. İsrail’in Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Müslüman ülkelere karşı ittifak halinde olduğunu belirten Fidan, Dışarıdan kurtarıcı beklemeye devam ederse bölge bu sorunlarla karşı karşıya kalmaya devam edecek." dedi.

Bakan Fidan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Birçok farklı program ve içerikte kapsamlı bir programı hep birlikte icra ettik. Dünyanın dört bir yanından gelen liderleri, karar alıcıları ve uzmanları aynı çatı altında dinleme fırsatımız oldu. Bu yıl 6 bin 400 katılımcı forumumuza katıldı. Cumhurbaşkanımız forum kapsamında verimli temaslarda bulundular.

Bizler de çok sayıda mevkidaşımız ve uluslararası kurum temsilcileriyle temaslarda bulunduk. Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda, bölgemizin geleceğine ilişkin ortak bir vizyon geliştirmek için atacağımız adımları değerlendirdik.

Afrika kıtasına bu yıl da özel bir önem veriyoruz. Güvenlik ile kalkınma arasındaki kritik bağlantıyı değerlendirdik. Bugün de Afrika konulu bir etkinliğimiz var. Burada da Afrikalı kardeşlerimizle bir araya gelme imkanımız olacak.

Forumumuzda diplomasiyi geleneksel sınırlarından çıkarıp yarının dünyasını şekillendirecek alanlara taşıdık.

Kültürel diplomasi alanında düzenlenen etkinlikler forumumuzun çok katmanlı yapısını tamamlayan anlamlı oturumlardan biri oldu. Yarının gerçek sahiplerini de ihmal etmedik. ADF Gençlik oturumu kapsamında gençlerle bir araya gelme imkanımız olacak.

Diplomasinin tüm imkanlarından istifade ederek işbirliğimizi çeşitlendirmeyi sürdüreceğiz. Kritik başlıklarda arabulucu rolü üstlenmeye aynı azimle devam edeceğiz. Türkiye'nin diplomasi alanındaki gücü önümüzdeki dönemde de artmaya devam edecek.

Katılımcılara ve emek verenlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum."

"BİZ İSRAİL GİBİ DEĞİLİZ"

"Pakistan-Türkiye-Mısır-Suudi Arabistan dörtlü toplantısının üçüncüsünü yaptık. Bizim, bölgenin olması gereken işbirliği imkanlarını kullanmadığı için potansiyelini gerçekleştiremediği tespitimiz var.

Biz İsrail gibi değiliz. Onlar GKRY ve Yunanistan'la bir araya gelerek bölgedeki Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu. Dışarıdan kurtarıcı beklemeye devam ederse bölge bu sorunlarla karşı karşıya kalmaya devam edecek.

Gazze konusunda ise: Gazze barış kurulu gibi mekanizmalar hayata geçirilmeye başlandı. Gazze soykırımını durdurmaya yönelik çabalarımız geride bıraktığımız süreç içerisinde nerede, bununla ilgili çok detaylı tartışmaları ele aldık.

Bölge ülkeleri bir araya gelip sorunlara sahip çıkmak zorunda. Bu bizim için yaşamsal bir gereklilik. Bunun için gerekli vizyonun olduğuna biz inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir irade ve vizyon var.

Bölgede birçok sıkıntı var. Bu sıkıntıların ortaya çıkardığı bölge ülkeleri arasındaki güveni zedeleyen bütün denklemleri ortadan kaldırmak için arayış içindeyiz."

“MÜZAKERELERE ELİMİZDEN GELDİĞİNCE DESTEK VERMEYE ÇALIŞIYORUZ”

"Hürmüz Boğazı ile ilgili şu anda karışık bir durum var. Zaman zaman kısmi bloke etmelerin olduğu yönünde beyanlar var. Bu konuda gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendireceğiz.

İran ve ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğuyla süren müzakerelere elimizden gelen bütün desteği vermeye çalışıyoruz. Görüşmelerde kritik bir aşamaya gelindiği ortada. Her iki taraf da ciddi bir samimiyetle görüşmelere devam ediyorlar. Devam etme iradeleri var. Ateşkesten bütün dünya bir rahatlama içinde. Ben savaşan tarafların da bunun bilincinde olduğunu görüyorum. Bütün aktörler savaşın tekrar başlamaması için endişelerini bize iletiyorlar.

Tarafların belli konularda tartışma içinde olduklarını biliyoruz. Gelmeden önce Pakistan tarafıyla önemli bir görüşme yaptım, atmamız adımların ne olması gerektiği kapsamında.

Umudumuz tarafların dünya kamuoyunun yaptığı baskı neticesinde ateşkes süresini uzatmaları. Yeni bir uzatmaya ihtiyaç olacak. ben o konuda iyimserim. Büyük ölçüde müzakerelerin tamamlandığını görüyoruz ancak kritik 1-2 konuda görüş ayrılıkları devam ediyor.

Cumhurbaşkanımızın baştan beri ortaya koyduğu dış politikanın "pattern"i beli. Her bölgede barışı ve istikrarı önceleyen bir duruşumuz var ki bunun üzerine kalkınma ve refahı inşa edebilelim."