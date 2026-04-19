ABD Büyükelçisi Barrack'ın, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşmaları siyasetin gündemine oturdu. CHP Genel Başkanı'nın istenmeyen adam ilan edilmeli dediği Barrack, hakkında ve Türkiye'yi bekleyen olası senaryolar hakkında Ardan Zentürk, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Barrack'ın Türkiye'ye Ankara Büyükelçisi olarak geldiğini belirten Zentürk, "Amerikan başkanının o gün bugündür fiili Ortadoğu temsilcisi gibi de hareket ediyor. Tom Barak'ı Ankara'da belirli çevreler sevebilirler. Bilemiyorum nedendir ama gördüğüm kadarıyla Türk kamuoyunda Tom Barak ismi şaibeli ve dikkat edilmesi gereken bir portre olarak değerlendiriliyor. En büyük zafı Türk ulusunun ciddi bir şekilde tartıştığı ve daha henüz üzerinde asla bir anlaşmaya ve senteze varmadı. İmralı süreci diye adlandırılabilecek Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ı kurucu önder makamına çıkartarak başlattığı sürece çok fazla şekilde parmak sokmasıydı. Özellikle Irak ve Suriye'deki gelişmeleri bu süreçte birleştirme ve Türk halkının büyük endişe duyduğu gelişmeler karşısında da Amerika'nın bazı unsurlarını öne çıkarma gibi bir gayretkeşliği vardı" dedi.

'BARRACK'IN SÖYLEDİKLERİ ŞAŞIRTICI DEĞİL, ABD DİKTATÖRLERİ SEVER'

Soğuk savaş yılları dahil, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye, Türkiye'ye, Güney Kore'ye, Pakistan'a, Latin Amerika'ya dönük politikalarını çok iyi tanıyan kıdemli uzmanlar açısından Tom Barak'ın Katar'da ve dün de Antalya'da söyledikleri çok şaşırtıcı olmadığını belirten Zentürk,"Emperyalizm özellikle soğuk savaş yıllarında darbeci generalleri destekleyen bir politikayla karşımıza çıktı ve bunda batı hattında kalmış olan Türkiye, Pakistan, Güney Kore gibi bugün daha demokratik olmaya çalışan devletlerin yanı sıra esas olarak Latin Amerika diye adlandırdığımız Brezilya, Arjantin, Uruguay Paraguay Kolombiya inanılmaz bir askeri vahşetin sergilendiği Şili'de ve diğerlerinde on binlerce ilericinin öldürüldüğü CİA patentli işkencecilerinin bile Washington'da eğitildiği bir dönem yaşadı. Yani Amerika Birleşik Devletleri diktatörleri sever. Yeter ki o diktatörler onun dediğini yapsınlar" ifadelerini kullandı.

'KENDİNİZE GELİN MONARŞİK CUMHURİYET OLUR MU?'

Barrack'ın açıklamalarının Trump'ın geçmiş ABD yönetimlerinden farklı olmadığını dile getirmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Zentürk, "Bakın şöyle diyor. Bunu söylediğim için eleştirileceğim. Çünkü bu demokratik olmayan bir yaklaşım. Kendisin söylüyor bölgeye bakarsanız işe yarayan tek şey Güçlü liderlik rejimleri ya iyilik sever veya merhametli monarşiler ya da monarşik cumhuriyetler. Arkadaş kendinize gelin. Monarşik cumhuriyet olur mu? Monarşik cumhuriyet nedir dostlarım biliyor musunuz? Adamın söylediği şu diyelim ki Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı, görev süresi doldu. Yerine oğlu geçiyor. Monarşik cumhuriyet anlayışı budur. Bu bugünlerde özellikle İlham Aliyev biliyorsunuz Haydar Aliyev'in yerine geçmişti. ve bunun gibi Türk cumhuriyetlerinde de zaman zaman öne çıkan yaklaşımlardır. Monarşik cumhuriyet kavramı. Yani siyaseti ele geçirmiş olan aile devam eder. İşte damat mı geçecek? Şimdi mesela Brezilya'da yeni bir cumhurbaşkanlık seçimi var. Eski cumhurbaşkanı Bolsonaro suçlu olduğu için, darbeci olduğu için sürgünde veya hapiste bilemiyorum ama oğlu şimdi onun yerine yarışa giriyor. Bu böyle bir şeydir. Monarşik cumhuriyet. Türkler sevmez böyle şeyleri. Sevseler de Adnan Menderes'in veya Erdal İnönü'nün çocuklarını baştacı yapıp habire cumhurbaşkanı yaparlardı. yapmadı. Türkler, Türk milleti böyledir, farklı der ki ya bir dakika oraya kadar. Yani biz burayı cumhuriyeti monarşiye çeviremeyiz. Sen görevini yaparsın gidersin yerine başkası gelir. Yani senin çocuğun gelemez. Ama Tom Barak beraber iyi çalıştıkları otokratik veya diktatör karakterlerin gitmemesini, gitseler bile monarşik bir cumhuriyet içinde işin başında kalmalarını istiyor" dedi.

'ARAP DEMOKRASİSİNE İMKAN TANIMADILAR'

ABD'ni İsrail'le beraber Arap Baharı sürecini sabote ettiklerini ifade eden Zentürk, "Arap Baharı süreci sönümlendi ve yok olup gitti. Siz yok ettiniz İsrail'ile beraber. O yok olacak bir süreç değildi ki. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri hatta Almanya'nın Angela Merkel'i Arap demokrasisine imkan tanımadılar. Şimdi bunun bir de felsefesiyle karşılaşıyoruz. Alçaklığa bakar mısınız? İnsanlar özgürlükleri için sokağa döküldüler. Mısır'da, Mısır'da meydanlarda katledildiler demokrasi için. Sönümlenmiş. Ne sönümlenmesi? Darbeler yaptırdınız. Demokrasi pelerini giyen ve insan hakları adına üzerine gidilen ülkeler başarısız oldu" dedi.

'SADDAM HÜSEYİN İLE BEŞAR ESAD NEYDİ'

Babadan oğula geçen sistemi destekleyen Amerika, Saddam Hüseyin ile Beşar Esad'ı taleplerini yerine getiremedikleri için hedef aldığını dile getiren Zentürk," Despotik rejimler Amerika emperyalizminin taleplerini yerine getirmedikleri için kötü diktatör oldular." dedi.

'AYNI HİKAYEYİ SURİYE'DE DENEYECEKLER'

Suriye Lideri Şara konusunda Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'a uyarılarda bulunan Zentürk,"Şimdi aynı hikayeyi Ahmet El Şara üzerinden Suriye'de deneyecekler. Bugünden söylüyorum. Sayın Fidan, Sayın Kalın, muhatabınız iyi bir adam olabilir. Kendisini çok yakın tanıyor olabilirsiniz ama bir gün ve bir yerde karşılaşabileceğiniz bir sürpriz konusunda sizi şimdiden uyarıyorum. Bunlar esasen Suriye'nin başına eski bir terör örgütü mensubu olduğunu ısrarla bir mucize diye isimlendirdikleri Ahmet El Şara'yı tıpkı Beşar Esed gibi monarşik bir cumhuriyetin başkanı yapmaya çalışıyorlar. Bu çerçevede eğer bu plan devam ederse onun yardımcısının Mazlum Abdi olmaması için hiçbir gerekçe yoktur. Nasılsa kimse bu bölgede demokrasiyi ve insan haklarını aramadığına göre eski teröristlerden yeni liderler üretmek çok daha kolaydır Amerika Birleşik Devletleri için" açıklamasını yaptı.