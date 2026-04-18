Said Hatibzade, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yaptığı açıklamada, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında planlanan yeni müzakere turuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“ÖNCE ÇERÇEVE, SONRA TARİH”

Hatibzade, ikinci tur görüşmeler için henüz bir tarih belirlenmediğini vurgulayarak, tarafların öncelikle müzakere çerçevesinde anlaşması gerektiğini söyledi:

“Şu anda iki taraf arasındaki mutabakat çerçevesini kesinleştirmeye odaklanıyoruz. Çerçeve üzerinde anlaşmaya varana kadar tarihi belirleyemeyiz.”

Başarısızlık ihtimali yüksek görüşmelerin yeni gerilimlere yol açabileceğini ifade eden Hatibzade, temkinli ilerlediklerini belirtti.

“İRAN ULUSLARARASI HUKUKUN DIŞINDA KALMAZ”

Müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini dile getiren Hatibzade, anlaşmanın önündeki en büyük engelin karşı tarafın talepleri olduğunu söyledi:

“Karşı tarafın aşırı talepleri, İran’ı uluslararası hukuktan istisna tutmaya çalışması anlaşmayı zorlaştırıyor. İran, uluslararası hukukun dışında kalmayı kabul etmeyecektir.”

Hatibzade, yapılacak tüm adımların uluslararası düzenlemeler çerçevesinde olacağını vurguladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapattığı yönündeki iddialara da değinen Hatibzade, ateşkes şartlarına uyulduğu sürece ticari gemilerin güvenli geçişine izin verileceğini ifade etti.

Eğer ateşkes şartları ihlal edilirse ve ABD sözlerine sadık kalmazsa bunun sonuçları olacaktır.

İran’dan gelen bu açıklamalar, ABD ile yürütülmesi planlanan müzakerelerde belirsizliğin sürdüğüne işaret ederken, taraflar arasında çerçeve anlaşmasının kritik önem taşıdığını ortaya koydu.