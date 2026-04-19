19 Nisan 2026 Pazar
SGK uzmanı Melis Elmen canlı yayında rakam verdi: Emeklinin temmuz maaş zammını açıkladı

Açlık sınırının 30 bin TL’yi aştığı ekonomik kriz ortamında emeklinin gözü Temmuz zammına çevrildi. SGK Uzmanı Melis Elmen, ilk 3 aylık verilere göre yüzde 10 zammın garantilendiğini, refah payıyla birlikte artışın yüzde 16’yı bulabileceğini açıkladı.

Açlık sınırının 30 bin TL’yi aştığı ortamda en düşük emekli aylığı 20 bin TL bandına çıkmıştı. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarının belirlenmesinin ardından bir dahaki zam tarihi ise temmuzda belirlenecek.

Emekliler, Ocak ayında 4,84 ve Şubat ayında 2,96 ilk olarak cebe koydu. Mart ayı için de yüzde 1,94 zammı hak eden emekliler böylece üç ayda yüzde 10.04 zammı almış oldu.

Show TV ekranlarında önemli değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Melis Elmen, milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği Temmuz zammına ilişkin rakam paylaştı.

İlk üç aylık verilerin netleşmesiyle birlikte zam oranının yüzde 10 bandını aşarak "garanti" altına alındığını belirten Eymen, Temmuz ayı için hedeflenen oranın çok daha yukarı çıkacağına işaret etti.

Enflasyon verilerindeki seyri analiz eden Melis Elmen, yılın ilk çeyreğinde oluşan tablonun emekli maaşları için güçlü bir zemin hazırladığını ifade etti.

Eymen, "İlk 3 ayda SSK ve Bağ-Kur için yüzde 10’luk bir garanti çerçevesine girilmiş oldu. Önümüzde 3 ay daha var. Anketlere baktığımızda aylık enflasyon 1.5 ile 1.9 bandında çıksa bile Temmuz ayında yüzde 16’lara varan bir zam beklentisi doğmuş durumda" dedi.

Hedef enflasyon sistemi nedeniyle Ocak ayındaki artışların belirli bir sınırda kaldığını hatırlatan Elmen, yeni verilerin dengeyi değiştirdiğini vurguladı. Elmen'in yüzde 16'lık tahminine göre en düşük emekli aylığı 23 bin 200 TL'ye geliyor.

Elmen’e göre, ortaya çıkan yeni enflasyon rakamları, Temmuz döneminde memur ve memur emeklilerinin beklentilerin üzerinde bir artış alacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ocak ayındaki açıklamalarına dikkat çeken Eymen, sadece enflasyon farkıyla yetinilmeyeceği yönündeki beklentiyi de şu sözlerle dile getirdi:

"Ocak başında Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında yaptığı bir açıklama vardı. Emeklilere verilen sabit zammın dışında, Temmuz ayını hedef gösterecek şekilde bir refah payı beklentimiz şu anda oldukça güçlü."

