İçişleri Bakanlığı'na 11 Şubat'ta Ali Yerlikaya'nın yerine Mustafa Çiftçi atanmıştı. Çiftçi, bakanlıktaki yeni dönemi ve uygulamaları Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'a anlattı.

Yapılan görüşmede dikkat çeken açıklama ise eski Bakan Yerlikaya'nın dönem dönem eleştirildiği "suç skoru" paylaşımına ilişkin oldu.

Ali Yerlikaya

Bakan Çifti, "Yeni dönemde güne operasyon haberleriyle başlanmayacak. Çok önemli olaylar haricinde sosyal medya hesabından 'Suç skoru' paylaşımı yapılmayacak" ifadelerini kullandı.

'YENİ GÜVENLİK MİMARİSİ'

Çiftçi, suçun yalnızca sonucu ile ilgilenilmeyeceği nasıl üretileceğine ilişkin de mücadele yaklaşımını temel alan "yeni güvenlik mimarisi"nin oluşturulacağına dikkat çekti.

Bu modeli Bakan Çiftçi, "Suçun sadece sonuçlarıyla değil; hangi boşluklardan beslendiği, nasıl kurulduğu, aktörleri ve araçları nasıl kullandığı ile ilgili meselelere odaklanacağız. Konuları, problemleri, suçu ve suçun kaynağını çözme noktasında çok yönlü bir yaklaşımla hareket etmezsek, kalıcı sonuçlar elde edemeyiz" açıkladı.