Piyasaları ‘Trump’ etkisi çarptı: Anında çakıldı... Altın ve gümüşte son durum ne?

Güvenli liman olarak görülen altın ve gümüş tarafında ise Trump açıklamaları sonrası yükseliş kaydetti. 5 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen ons altın 5 bin 187 dolar seviyelerini test etti. Son olarak ons altın 5 bin 158 dolarda işlem görüyor.