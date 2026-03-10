İran ile ABD arasındaki savaş gerilimi ekonomik piyasayı derinden sarsıyor. Savaş geriliminin artması ile piyasalardaki oynaklık ise artıyor. Ancak ABD tarafından dün gelen açıklamalar ise piyasaları sert bir şekilde sarstı.
Piyasaları ‘Trump’ etkisi çarptı: Anında çakıldı... Altın ve gümüşte son durum ne?
ABD Başkanı Trump’ın Hürmüz Boğazı ve İran’a yönelik kritik açıklamaları sonrası Brent petrolde %25’lik dev kayıp yaşanırken; güvenli liman altın 5 bin dolar eşiğini aşarak yeni zirveleri test etti. İşte piyasalardaki son durum ve Kapalıçarşı fiyatları...Mercek: Süleyman Çay
ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada savaşın büyük ölçüde tamamlandığını savunarak karşı tarafın donanma, iletişim ve hava gücünün kalmadığını söyledi. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı’nı ele geçirmeyi düşündüğünü açıkladı.
Bu açıklamaların ardından piyasalarda sert oynamalar yaşandı. Pazartesi gecesi 119 dolarları test eden Brent petrol, Trump’ın açıklamaları sonrası 86,40 dolarlara kadar sert bir düşüş gösterdiği görüldü. Yüzde 25 üzerindeki kayıp ise bir günde yaşanması dikkat çekti. Son olarak Brent petrol 92 dolar bandında seyrediyor.
Güvenli liman olarak görülen altın ve gümüş tarafında ise Trump açıklamaları sonrası yükseliş kaydetti. 5 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen ons altın 5 bin 187 dolar seviyelerini test etti. Son olarak ons altın 5 bin 158 dolarda işlem görüyor.
Gümüşün onsunda ise sert yükselişler görüldü. Yüzde 3’e yaklaşan bir artış gözlemlendi. 80 dolarlara kadar gerileyen gümüş, 89 dolarları test etti. Şu anda anlık olarak gümüş 88 dolarda işleme çıkıyor.
Döviz tarafında ise dolar tarafında güçlenme görülürken, Euro tarafında az bir düşüş gözlemlendi. Bitcoin tarafında ise yüzde 3 artış ile 70 bin dolarları test ederken, şu anda anlık olarak 69 bin 509 dolarda işlem görüyor.
Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum ise merak ediliyor. Kapalıçarşı’da altın ise güne pozitif başladı. Kapalıçarşı altında alış ve satış fiyatında son durum ise şu şekilde:
Gram altın
Alış: 7 bin 375 TL
Satış: 7 bin 493 TL
Çeyrek altın
Alış: 12 bin 82 TL
Satış: 12 bin 219 TL
Yarım altın
Alış: 24 bin 164 TL
Satış: 24 bin 430 TL
Tam altın
Alış: 48 bin 180 TL
Satış: 48 bin 637 TL