ABD Başkanı Trump’ın Hürmüz Boğazı ve İran’a yönelik kritik açıklamaları sonrası Brent petrolde %25’lik dev kayıp yaşanırken; güvenli liman altın 5 bin dolar eşiğini aşarak yeni zirveleri test etti. İşte piyasalardaki son durum ve Kapalıçarşı fiyatları...

Süleyman Çay Mercek: Süleyman Çay
Piyasaları ‘Trump’ etkisi çarptı: Anında çakıldı... Altın ve gümüşte son durum ne? - Resim: 1

İran ile ABD arasındaki savaş gerilimi ekonomik piyasayı derinden sarsıyor. Savaş geriliminin artması ile piyasalardaki oynaklık ise artıyor. Ancak ABD tarafından dün gelen açıklamalar ise piyasaları sert bir şekilde sarstı.

Piyasaları ‘Trump’ etkisi çarptı: Anında çakıldı... Altın ve gümüşte son durum ne? - Resim: 2

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada savaşın büyük ölçüde tamamlandığını savunarak karşı tarafın donanma, iletişim ve hava gücünün kalmadığını söyledi. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı’nı ele geçirmeyi düşündüğünü açıkladı.

Piyasaları ‘Trump’ etkisi çarptı: Anında çakıldı... Altın ve gümüşte son durum ne? - Resim: 3

Bu açıklamaların ardından piyasalarda sert oynamalar yaşandı. Pazartesi gecesi 119 dolarları test eden Brent petrol, Trump’ın açıklamaları sonrası 86,40 dolarlara kadar sert bir düşüş gösterdiği görüldü. Yüzde 25 üzerindeki kayıp ise bir günde yaşanması dikkat çekti. Son olarak Brent petrol 92 dolar bandında seyrediyor.

Piyasaları ‘Trump’ etkisi çarptı: Anında çakıldı... Altın ve gümüşte son durum ne? - Resim: 4

Güvenli liman olarak görülen altın ve gümüş tarafında ise Trump açıklamaları sonrası yükseliş kaydetti. 5 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen ons altın 5 bin 187 dolar seviyelerini test etti. Son olarak ons altın 5 bin 158 dolarda işlem görüyor.

Piyasaları ‘Trump’ etkisi çarptı: Anında çakıldı... Altın ve gümüşte son durum ne? - Resim: 5

Gümüşün onsunda ise sert yükselişler görüldü. Yüzde 3’e yaklaşan bir artış gözlemlendi. 80 dolarlara kadar gerileyen gümüş, 89 dolarları test etti. Şu anda anlık olarak gümüş 88 dolarda işleme çıkıyor.

Piyasaları ‘Trump’ etkisi çarptı: Anında çakıldı... Altın ve gümüşte son durum ne? - Resim: 6

Döviz tarafında ise dolar tarafında güçlenme görülürken, Euro tarafında az bir düşüş gözlemlendi. Bitcoin tarafında ise yüzde 3 artış ile 70 bin dolarları test ederken, şu anda anlık olarak 69 bin 509 dolarda işlem görüyor.

Piyasaları ‘Trump’ etkisi çarptı: Anında çakıldı... Altın ve gümüşte son durum ne? - Resim: 7

Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum ise merak ediliyor. Kapalıçarşı’da altın ise güne pozitif başladı. Kapalıçarşı altında alış ve satış fiyatında son durum ise şu şekilde:

Piyasaları ‘Trump’ etkisi çarptı: Anında çakıldı... Altın ve gümüşte son durum ne? - Resim: 8

Gram altın

Alış: 7 bin 375 TL

Satış: 7 bin 493 TL

Piyasaları ‘Trump’ etkisi çarptı: Anında çakıldı... Altın ve gümüşte son durum ne? - Resim: 9

Çeyrek altın

Alış: 12 bin 82 TL

Satış: 12 bin 219 TL

Piyasaları ‘Trump’ etkisi çarptı: Anında çakıldı... Altın ve gümüşte son durum ne? - Resim: 10

Yarım altın

Alış: 24 bin 164 TL

Satış: 24 bin 430 TL

Piyasaları ‘Trump’ etkisi çarptı: Anında çakıldı... Altın ve gümüşte son durum ne? - Resim: 11

Tam altın

Alış: 48 bin 180 TL

Satış: 48 bin 637 TL

Piyasaları ‘Trump’ etkisi çarptı: Anında çakıldı... Altın ve gümüşte son durum ne? - Resim: 12
Piyasaları ‘Trump’ etkisi çarptı: Anında çakıldı... Altın ve gümüşte son durum ne? - Resim: 13
