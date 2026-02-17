Resmî Gazete'de 11 Şubat'ta yayımlanan kararla Ali Yerlikaya'nın yerine yeni İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi, görev süresinde vereceği öncelikleri sıraladı.

Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan Çiftçi, "Bu ülkede bir vatandaşımız huzur içinde uyumuyorsa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de uyumayacak; bir anne baba çocuğu sokağa çıkarken endişe ediyorsa Mustafa Çiftçi de endişe edecek." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, kumar ve yasa dışı bahis çetelerine sert çıkarak "tepesine çöküleceğini" belirtti. Çiftçi, suç örgütü ve şebekelerine de nefes aldırılmayacağını ifade etti.

Vatandaşın mal varlığına yönelik tehdit ve şantajın affedilmeyeceği; düzensiz ve kaçak göçle ilgili kararlı adımların atılacağını belirten Çiftçi, insan kaçakçılığı ve göç baronlarına yönelik operasyonların süreceğini duyurdu.

Çiftçi, "Her türlü haksızlık ve adaletsizliğin üzerine gidilecek; devletin gücü, güveni ve merhameti topluma hissettirilecek" dedi.

Çiftçi'nin "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın '24 saat kapımız açık olacak, millete efendilik yapmayacaksınız; millete hizmet edeceksiniz' emri rehber edinilerek, milletle siyaset anlayışı doğrultusunda görev yapılacak." değerlendirmesi de dikkat çekti.

'KURTULUŞ SAVAŞI YAPMIŞ MECLİS'E YAKIŞMADI'

Adelet Bakanı Akın Gürlek ve kendi atamasının yapıldığı gün yemin töreninde TBMM'de çıkan kavgaya da sert çıkarak "TBMM milletimizin Meclisi'dir Kurtuluş Savaşı yapmış bir Meclis'tir. Demokrasinin yaşadığı Meclis'tir. Meclis'te yapılan tavır ve ortaya koyulan eylem Kurtuluş Savaşı yapmış Meclis'e yakışmamaktadır" dedi.