Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Seslikaya ve Yavuz köylerini kapsayan alanda yapılması planlanan 4. Grup Madencilik İhalesi, bölgedeki tepkileri artırdı.

Doğal yaşam alanları ve tarım arazileri üzerindeki olası etkiler nedeniyle yurttaşlar ihaleye karşı ses yükseltiyor.

YERELDEN GÜÇLÜ İTİRAZLAR

Konu, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı tarafından gündeme taşınırken, ilçe genelinde köy halkı projeye karşı duruş sergiliyor.

Ardeşen Muhtarlar Derneği Başkanı Kenan Çavuşoğlu da daha önce yaptığı açıklamada, yaşam alanları, doğal denge ve su kaynaklarının tehdit altında olduğunu belirterek girişime karşı olduklarını ifade etmişti.

'EN VERİMLİ ÇAY ALANLARI'

Tartışmalı projeye bir tepki de MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve bir dönem MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi olan Mehmet Müftüoğlu’ndan geldi.

Ardeşen’in Seslikaya köyünde doğup büyüdüğünü belirten Müftüoğlu, bölgede planlanan maden arama çalışmalarına karşı çıktı.

Müftüoğlu, en verimli çay tarımı yapılan alanlarda maden arama girişimini eleştirerek, “Burası benim doğup büyüdüğüm köyüm. Yaşananları görüyorsunuz. Köyümde MTA tarafından maden araması yapılacakmış. En verimli çay tarımı yapılan bu alanlarda hangi maden aranacakmış. Boşuna kepçe vurmayın, köylüyü yormayın” ifadelerini kullandı.