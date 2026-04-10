22’nci denem milletvekili deneyimli siyaset insanı Emin Şirin, “Türkiye dış politika tercihini sloganla değil, maliyet hesabıyla yapmalı” diyerek önemli uyarılarda bulundu.

Emin Şirin’in dikkat çeken uyarıları şöyle;

“Rusya-Çin hattı kulağa alternatif gibi sunuluyor. Oysa gerçek maliyet çok ağır:

- NATO’daki güvenlik zemini tartışmalı hale gelir

-Avrupa ile Gümrük Birliği riske girer

-Yabancı yatırımın ana kaynağı olan Batı sermayesi zayıflar

-İhracatın yaklaşık yüzde 40’ının gittiği AB pazarı tehlikeye atılır.

Peki bu boşluğu Rusya ve Çin doldurabilir mi?

Hayır.

Rusya daralan ve yaptırımlarla sınırlı bir ekonomi.

Çin ise eşit ortak değil; asimetrik bir ticaret ilişkisi sunar.

İkisi de kapalı sistem; sermaye akışı sınırlı, teknoloji transferi kısıtlı.

( İsrail etkisinde ki ) ABD ile ilişki gereklidir.

Ama dengeli ve mesafeli olmalıdır.

Bölge politikaları ve İsrail denkleminden bağımsız okunamayacağı da unutulmamalıdır.”

“Büyük Orta Doğu Projesi Türkiye açısından yanlış ve zararlı bir projedir. Türkiye bu tür projelerin parçası değil, dengeyi kuran bir aktör olmalıdır” diyen Emin Şirin, uyarılarına şöyle devam etti;

“Sayın Devlet Bahçeli yeni bir hat arıyorsa, önce Büyük Orta Doğu Projesi’nin Türkiye’ye verdiği zararı açıkça teslim etmelidir. Alternatif hat, hesabı kapatmadan inşa edilemez.

Sonuç:

Türkiye’nin ihtiyacı eksen değiştirmek değil; dengeyi koruyarak Avrupa ile ekonomi, güvenlik ve hukuk alanlarında güçlü ve kurallı bir iş birliği geliştirmektir.

Eksen değiştirmek bir vizyon değil. Maliyeti hesaplanmış, zemini sağlam bir tercih yapmak lazım.”