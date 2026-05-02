MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Şubat’ta yaptığı açıklamada, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" ifadelerini kullanarak siyasetin gündemini değiştirmişti. Bu sözler, görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in koltuklarına dönebileceği şeklinde yorumlanmıştı.

KAYYUM YÖNETİMİ 4 TEMMUZ’A KADAR DEVAM EDECEK

Birgün'de yer alan habere göre, Bahçeli’nin çağrısına ve kulislerde yayılan "göreve iade" iddialarına rağmen, İçişleri Bakanlığı'ndan farklı bir hamle geldi. Bakanlık kararıyla, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’un "Belediye Başkan Vekili" (Kayyum) olarak yürüttüğü görev süresi 4 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldı. Bu karar, belediyenin yaklaşık 1,5 yıldır devam eden kayyum yönetiminde kalacağı anlamına geliyor.

SEÇİMDEN KAYYUMA: 1,5 YILLIK SÜREÇ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Mardin’de halkın tercihi net olmuş; Ahmet Türk yüzde 57,4 gibi rekor bir oy oranıyla başkanlık koltuğuna oturmuştu. Ancak aynı yılın kasım ayında görevden uzaklaştırılan Türk’ün yerine kayyum atanmıştı.

KULİSLERE "SOĞUK DUŞ" ETKİSİ

İktidara yakınlığıyla bilinen Sinan Burhan gibi isimlerin, görevden alınan başkanların Mayıs ayı içerisinde makamlarına döneceğine dair iddiaları, Bakanlığın bu son kararıyla boşa çıkmış oldu. Mardin’de sandık sonuçları ile idari tasarruflar arasındaki düğüm, en azından Temmuz başına kadar çözülmeyecek gibi görünüyor.