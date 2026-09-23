Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerine yönelik denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukları açıkladı.
Bakanlık açıkladı: Üç baharat markasında yasaklı boya
Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimlerde üç farklı baharat markasının ürünlerinde yasaklı boya bulunduğunu açıkladı. Taklit ve tağşiş listesine ise İstanbul’daki bir firmaya ait safran eklendi.Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlığın duyurusuna göre üç farklı baharat markasının ürünlerinde yasaklı boya tespit edildi.
Denetimlere Balıkesir’in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Tomurcuk Baharat markası takıldı.
Markada sucuk kombi ürününde yasaklı boya bulunduğu belirlendi.
Mersin’in Tarsus ilçesinde de benzer bir olay tespit edildi.
Değirmen Tarsus markasına ait sumak ürününde de yasaklı boya tespit edildi.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Tanın Telbisoğlu markasının toz kırmızı biber ürününde de aynı uygunsuzluğun belirlendiği açıklandı.
Öte yandan Bakanlığın taklit ve tağşiş listesine yeni bir ürün daha eklendi.
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren Mihrabat markalı safran, taklit ve tağşiş yapılan ürünler arasında yer aldı.