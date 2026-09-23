Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık Bakanlık açıkladı: Üç baharat markasında yasaklı boya

Bakanlık açıkladı: Üç baharat markasında yasaklı boya

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimlerde üç farklı baharat markasının ürünlerinde yasaklı boya bulunduğunu açıkladı. Taklit ve tağşiş listesine ise İstanbul’daki bir firmaya ait safran eklendi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Bakanlık açıkladı: Üç baharat markasında yasaklı boya - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerine yönelik denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukları açıkladı.

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Bakanlık açıkladı: Üç baharat markasında yasaklı boya - Resim: 2

Bakanlığın duyurusuna göre üç farklı baharat markasının ürünlerinde yasaklı boya tespit edildi.

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Bakanlık açıkladı: Üç baharat markasında yasaklı boya - Resim: 3

Denetimlere Balıkesir’in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Tomurcuk Baharat markası takıldı.

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Bakanlık açıkladı: Üç baharat markasında yasaklı boya - Resim: 4

Markada sucuk kombi ürününde yasaklı boya bulunduğu belirlendi.

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Bakanlık açıkladı: Üç baharat markasında yasaklı boya - Resim: 5

Mersin’in Tarsus ilçesinde de benzer bir olay tespit edildi.

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Bakanlık açıkladı: Üç baharat markasında yasaklı boya - Resim: 6

Değirmen Tarsus markasına ait sumak ürününde de yasaklı boya tespit edildi.

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Bakanlık açıkladı: Üç baharat markasında yasaklı boya - Resim: 7

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Tanın Telbisoğlu markasının toz kırmızı biber ürününde de aynı uygunsuzluğun belirlendiği açıklandı.

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Bakanlık açıkladı: Üç baharat markasında yasaklı boya - Resim: 8

Öte yandan Bakanlığın taklit ve tağşiş listesine yeni bir ürün daha eklendi.

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Bakanlık açıkladı: Üç baharat markasında yasaklı boya - Resim: 9

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren Mihrabat markalı safran, taklit ve tağşiş yapılan ürünler arasında yer aldı.

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