İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon skandalı soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişinin adli süreçlerine ilişkin yeni gelişme yaşandı.
Gözaltındaki şüphelilerin tamamının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.
20 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerin isimleri şöyle:
Gözde Hacıoğlu
Furkan Baki
Murat Keçeci
Ramazan Erbey
İlhan Aygül
Salih Can Bülbül
Selçuk Kahya
Büşra Alçelik
Uğur Akkafa
Samet Çetinel
Celal Yarız
İsmail Ege
Mehmet Yıldırım
Lütfi Çetinel
Halil İbrahim Ege
Berkan Gülen
Mehmet Erbey
Nihat Kırmızı
Abdulkadir Özkan
Bülent Uygun