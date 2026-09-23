İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon skandalı soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişinin adli süreçlerine ilişkin yeni gelişme yaşandı.

Gözaltındaki şüphelilerin tamamının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

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20 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerin isimleri şöyle:

Gözde Hacıoğlu

Furkan Baki

Murat Keçeci

Ramazan Erbey

İlhan Aygül

Salih Can Bülbül

Selçuk Kahya

Büşra Alçelik

Uğur Akkafa

Samet Çetinel

Celal Yarız

İsmail Ege

Mehmet Yıldırım

Lütfi Çetinel

Halil İbrahim Ege

Berkan Gülen

Mehmet Erbey

Nihat Kırmızı

Abdulkadir Özkan

Bülent Uygun