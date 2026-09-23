Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör ile arasında geçen telefon görüşmesini anlattı. Güngör, istifaların Mansur Yavaş'a vefa borcu sebebiyle geldiğini açıkladı.

Burhan'ın paylaşımı şöyle:

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör’e CHP’den neden istifa ettiğini sordum. Güngör, “Biz Mansur Yavaş’la geldik, Mansur Yavaş sayesinde seçildik. Kendisine vefa borcumuz var. Bu nedenle CHP’den istifa ettim” dedi. “Diğer belediye başkanları da aynı düşüncede mi?” diye sordum. Güngör, “Evet, onlar da aynı düşüncede” yanıtını verdi.