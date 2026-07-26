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Kaynak: AA

Brezilya'nın eski lideri Jair Bolsonaro'nun darbe girişimi suçlamasıyla hapse mahkum edilmesinin ardından, Liberal Parti 4 Ekim 2026 seçimleri için oğlu Senatör Flavio Bolsonaro'yu devlet başkanı adayı olarak belirledi.

Sao Paulo kentindeki Pacaembu Stadyumu'nda düzenlenen kongrede konuşan Bolsonaro, babası Jair Bolsonaro'nun siyasi mirasını sürdüreceğini belirtti.

Liberal Parti'nin devlet başkanı adayı ilan edilen 45 yaşındaki Bolsonaro, "Daha sakin ve ılımlı olabilirim ama damarlarımda Bolsonaro kanı taşıyorum. Hiçbir hapishane uyandırdığımız umut duygusunu susturamayacak." şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Luiz Inocio Lula da Silva'yı eleştiren oğul Bolsonaro, babasının "rehin alındığını", hapse gönderilerek tecrit edildiğini ve susturulmaya çalışıldığını savundu. Bolsonaro, konuşmasında Lula yönetimini yolsuzluğu teşvik etmek, vergi yükünü artırmak, siyasi rakiplerine baskı uygulamak ve özgürlükleri kısıtlamakla da suçladı.

2022 seçimlerini kaybettikten sonra darbe girişimi iddialarıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında ev hapsine alınan, daha sonra cezaevine gönderilen ve hakkında siyasi yasak ile konuşma yasağı bulunan eski Devlet Başkanı Bolsonaro, kongreye katılamadı.

MİLEİ VE NETANYAHU DESTEK VERDİ

Kongrede konuşan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya lideri Lula da Silva'yı eleştirerek, Flavio Bolsonaro'dan ekim ayındaki seçimlerde "sosyalist çöplüğü durdurmasını" istedi.

Brezilya'nın Lula da Silva ile devam etmesi halinde vahim sonuçlarla karşılaşacağını iddia eden Milei, "Eğer rotayı değiştiremezseniz vahim sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Geleceğinizin çalınmasına izin vermeyin. Sosyalist çöplüğü durdurabilmen için sana güveniyoruz Flavio!" ifadelerini kullandı.

Kongrede İsrail Başbakanı Beyamin Netanyahu'nun Bolsonaro'ya destek mesajına da yer verildi.

Jair Bolsonaro, 2022 seçimlerini kaybettikten sonra iktidarda kalmaya çalıştığı gerekçesiyle 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski lider, Latin Amerika’nın en büyük ekonomisinde seçim sonuçlarını bozmaya çalıştığı için hüküm giyen ilk eski devlet başkanı oldu.