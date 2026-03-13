Brezilya’da tutuklu bulunan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Başkent Brasilia’daki hapishanede tutulan 70 yaşındaki Bolsonaro’nun yüksek ateş, titreme ve oksijen seviyesinde düşüş yaşaması üzerine sabah saatlerinde hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Doktorlar tarafından yapılan tetkiklerde Bolsonaro’ya bronkopnömoni (zatürre) teşhisi konulduğu ve ardından yoğun bakım ünitesine alındığı açıklandı.

Bolsonaro’nun tedavisini yürüten doktor Brasil Caiado, eski devlet başkanına antibiyotik tedavisi uygulandığını belirterek sağlık durumunun ciddi olduğunu ve birkaç gün daha hastanede kalmasının beklendiğini söyledi.

Caiado ayrıca şu aşamada herhangi bir ameliyat planlanmadığını ifade etti.

27 YIL HAPSE MAHKÛM EDİLMİŞTİ

Jair Bolsonaro, 2022 yılında yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Luiz Inacio Lula da Silva’ya kaybetmesinin ardından darbe teşebbüsü suçlamalarıyla yargılanmış ve 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bolsonaro’nun ailesi ve avukatları ise eski liderin sağlık durumunu gerekçe göstererek cezasının ev hapsine çevrilmesini talep ediyor.