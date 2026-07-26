Avrupa’da bütçe dostu elektrikli araç fırtınası: Volkswagen taleplere yetişemiyor

Volkswagen Grubu'nun yeni elektrikli hatchback seçenekleri Avrupa'da yaklaşık 25 bin euro seviyesinden başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. Bu fiyat politikası, modelleri başta Renault 5 olmak üzere Avrupa pazarındaki rekabetçi Çinli elektrikli araçlarla doğrudan rekabete dahil ediyor.