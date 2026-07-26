Avrupalı otomotiv devi Volkswagen Grubu, bütçe dostu yeni elektrikli araç serisiyle Avrupa pazarında hızlı bir ivme yakaladı. Yaklaşık üç ay önce tanıtımı gerçekleştirilen giriş seviyesi elektrikli otomobiller, 70 bin adedi aşan sipariş sayısıyla hedeflenen satış rakamlarının üzerine çıktı.
Avrupa’da bütçe dostu elektrikli araç fırtınası: Volkswagen taleplere yetişemiyor
Volkswagen Grubu'nun Avrupa'da satışa sunduğu erişilebilir elektrikli otomobil ailesi, üç ayda 70 bini aşkın sipariş alarak beklentileri aştı. ID. Polo, Skoda Epiq ve Cupra Raval modellerine gösterilen yoğun talep, markanın pazardaki konumunu güçlendirdi.Kaynak: Haber Merkezi
Gelen talebin yaklaşık 25 binlik kısmını Volkswagen ID. Polo oluştururken; geriye kalan siparişler Skoda Epiq ve Cupra Raval modelleri arasında bölüşüldü. Şirket, şehir içi kullanıma odaklanan "Electric Urban Car Family" serisini, son olarak Avrupa'da pazara sunduğu dördüncü model olan Volkswagen ID. Cross ile tamamladı.
Modellerden Volkswagen ID. Cross ile Skoda Epiq kompakt SUV/crossover hatlarıyla dikkat çekerken, ID. Polo ve Cupra Raval ise geleneksel hatchback formunu benimseyen sürücülere hitap ediyor.
Görsel tasarımları farklılık gösterse de dört araç da aynı teknik platform üzerine inşa edildi. Ailenin giriş versiyonunda yer alan 37 kWh kapasiteli lityum-demir-fosfat (LFP) batarya yaklaşık 290 kilometre menzil sunuyor.
Daha yüksek menzil beklentisi olan kullanıcılara yönelik hazırlanan 52 kWh kapasiteli nikel-manganez-kobalt (NMC) batarya seçeneği ise 450 kilometreye varan sürüş imkanı tanıyor. Önden çekişli mimariye sahip araçların motor güçleri 114 ile 222 beygir (hp) arasında değişiklik gösteriyor.
Serinin şarj yetenekleri de segment standartları açısından öne çıkıyor. 37 kWh LFP bataryaya sahip modeller, 90 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 10'dan yüzde 80 doluluk oranına yaklaşık 27 dakikada ulaşıyor. 105 kW maksimum şarj gücü sunan 52 kWh NMC bataryalı versiyonlar ise aynı şarj seviyesine yaklaşık 24 dakikada erişebiliyor.
Volkswagen Grubu'nun yeni elektrikli hatchback seçenekleri Avrupa'da yaklaşık 25 bin euro seviyesinden başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. Bu fiyat politikası, modelleri başta Renault 5 olmak üzere Avrupa pazarındaki rekabetçi Çinli elektrikli araçlarla doğrudan rekabete dahil ediyor.