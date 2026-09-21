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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'daki sert dalgalanmaların ardından 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 yatırım fonu için alınana tasfiye kararının ardından başlatılan soruşturma kapsamında başlatılan operasyonlarına devam ediyor. Bugünkü operasyonda 15 şüpheli daha gözaltına alındı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, fon skandalıyla ilgili SPK'nın sorumlu olduğunu belirterek, bir şirketin gerçek değerinin üzerinde bir bedelle halka arz edilmeye çalışılması durumunda SPK'nın devreye girmesi gerektiğini söyledi.

“GERÇEKTEN O ŞİRKETİN DEĞERİNİN 2 OLUP OLMADIĞINI SPK DENETLER"

Bir şirketin değerlemesi üzerinden örnek veren Babacan, halka arz sürecindeki denetim mekanizmasına dikkat çekti.

Babacan, “Eğer şirket 2 bin lira değerindeyse ve 1000 tane hisse satıyorsa dersiniz ki ‘Biz bu şirketin hissesini 2 liradan satıyoruz.’ Gerçekten o şirketin değerinin 2 olup olmadığını SPK denetler. ‘Bu acaba doğru mu, değil mi?’ der. ‘Bir problem yok’ der ve halka arzına izin verir” ifadelerini kullandı.

Babacan, şirketin gerçek değerlemesi ile halka arz fiyatı arasında fark bulunması durumunda ise SPK'nın sorumluluğuna dikkat çekti.

“BUNU ENGELLEMESİ GEREKEN KURUM SPK'DIR”

Babacan açıklamasının devamında, şirketin gerçek değerinin 2 lira olduğu varsayımında halka arz fiyatının 20 liraya çıkarılmasını örnek gösterdi.

Babacan, “Fakat bu şirketin gerçek değerlemesi 2 iken eğer birileri bunun sıfır ekleyip hisse senedini 20 liradan piyasaya satmaya çalışıyorsa bunu engellemesi gereken kurum, birinci derecede SPK'dır” dedi.

SPK'nın resmi açıklamalarına göre halka arz edilecek sermaye piyasası araçları için izahname hazırlanması ve bu izahnamenin Kurul tarafından onaylanması gerekiyor. Kurul ayrıca halka arz başvurularında şirketin gerçek durumu ile Kurula sunulan bilgi ve belgeler arasında uyumsuzluk bulunup bulunmadığını inceliyor.

SPK'NIN HALKA ARZLARDA ROLÜ

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül daha önce yaptığı açıklamada, halka arz başvurularının belirli kriterler çerçevesinde incelendiğini ve şirketin gerçek durumu ile sunulan bilgi ve belgeler arasında uyumsuzluk bulunması halinde başvurunun reddedilebildiğini belirtmişti.

Kurulun açıklamalarında ayrıca halka arz fiyatının belirlenmesinde fiyat tespit raporlarının da süreçte yer aldığı ve halka arz izahnamesindeki bilgilerin doğru ve eksiksiz olmasının yatırımcıların karar verebilmesi açısından önem taşıdığı ifade ediliyor.

Babacan'ın açıklaması, halka arzlarda şirket değerlemesi, hisse fiyatının belirlenmesi ve yatırımcının korunmasında SPK'nın denetim rolünü yeniden gündeme taşıdı.

Babacan'ın paylaşımı şöyle: