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Sermaye Piyasası Kurulu'nun Katılımevim paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin raporları doğrultusunda yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında, hissede manipülatif işlemler yaptığı iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arsında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın babası Celal Yarız da var.

Muhammed Yarız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

25 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden 15'i gözaltına alınırken, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin SPK raporları doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

PARA VE MALVARLIĞI HAREKETLERİ DONDURULDU

Soruşturmanın mali boyutunda ise dikkat çeken bir tedbir uygulandı. Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri donduruldu.

Söz konusu tedbirlerin, soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla uygulandığı belirtildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmanın yeni detaylarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek, sermaye piyasalarında yürütülen soruşturmanın vatandaşların haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü sürdürüldüğünü belirtti.

Soruşturma kapsamında Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler yazıldığı bildirildi.

Ayrıca adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili kurumlara bildirildi.

Gürlek, soruşturmaların tüm yönleriyle sürdüğünü belirterek, hukuken sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını ve mağdur vatandaşların haklarının korunması için adli ve mali imkanların kullanılacağını ifade etti.