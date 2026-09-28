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Fenerbahçe'de N'Golo Kante'nin maliyeti üzerinden başlayan tartışmada Fransız yıldızın transferinde önemli rol oynayan sarı lacivertli kulübün eski yöneticisi Ertan Torunoğulları'ndan Aziz Yıldırım'a cevap geldi.

AZİZ YILDIRIM KANTE'NİN MALİYETİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Aziz Yıldırım, dün gerçekleştirilen mali ve idari genel kurul toplantısında Kante'nin futbolculuğuna yönelik bir eleştirisinin olmadığını belirtirken Fransız yıldızın toplam maliyetinin 70 milyon Euro olduğunu öne sürerek eski yönetimi eleştirmişti.

Yıldırım bu eleştirisinde maaş ve imza parasının yanı sıra bonservis, menajer ödemeleri ve vergiyi de maliyet hesabına dahil etmişti.

'HER TARTIŞMADA KANTE'NİN İSMİNİN GEÇMESİNDEN RAHATSIZIM'

Ertan Torunoğulları ise Kante'nin isminin kulüp içerisindeki tartışmalarda sürekli gündeme getirilmesinden rahatsız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kulüpteki her tartışmada değerli futbolcumuz Kante'nin isminin geçmesinden rahatsızım. Maliyetlerin daha da yüksek görünmesi için rakamların vergi dahil olarak dile getirilmesini de manidar buluyorum. Sanırım ülkede sadece N'Golo Kante için vergi uygulaması var. Umarım futbolcularımızı kamuoyu önüne atma alışkanlığından vazgeçeriz"