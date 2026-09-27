Aziz Yıldırım Saran yönetimine esip gürledi: Kasadaki parayı açıkladı

'ÖDEMİYORSUNUZ VE CEZA GELİYOR'

"Ne kadar para ödedim, kulübe ne kadar para girdi. Sponsor olarak, şahıs olarak para sokmuyoruz. Kullanamazsın.

Ödemiyorsunuz ve ceza geliyor. Yönetim olarak birinciyi ödedim. İkinciyi de dün imzaladık ve gönderdik. Problem değil. 6 milyonu ben, bu yönetim ödüyor. Parayı aldınız, yediniz. 8 milyonu götürdünüz, yok. Niye söylemiyorsunuz erkek gibi gel, ‘Kardeşim biz bu parayı yedik.’ Nereye harcadığınızı da siz anlatın. Ben anlatmayım.