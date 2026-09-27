Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen olağan mali ve idari genel kurul toplantısında kürsüye çıkarak kulübün mali durumuna ve önceki yönetimin icraatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Aziz Yıldırım Saran yönetimine esip gürledi: Kasadaki parayı açıkladı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, olağan mali ve idari genel kurulda önceki başkan Sadettin Saran'ın yönetim dönemine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Transfer gelirleri ve ödemeler üzerinden eski yönetime yüklenen Yıldırım, kulübün kasasındaki parayı da açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Yıldırım, özellikle Sadettin Saran yönetimi dönemindeki transfer gelirleri, bonservis taksitleri ve yapılan sözleşmeler üzerinden dikkat çeken suçlamalar yöneltti.
Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
'BU TAKIMI ŞAMPİYON YAPACAĞIZ'
"Söz verdik takımı Şampiyonlar Ligine götürdük, şimdi de sırada şampiyonluk var. Bu sene bu takımı şampiyon yapacağız göreceksiniz. Seneye şampiyon yaparak başkanlığı bırakacağım, bunu bilin! Şampiyon yapacağım!"
'EN-NESYRI'NİN 6 MİLYON EURO BONSERVİSİ ÖDENMEMİŞ'
"Gelelim Orhan Beylere, Sadettin Bey'in hikayesine. Paraları yemişsiniz. Orhan hiç savunmayın! En-Nesyri 8 milyon gelmiş, En-Nesyri'yi Sayın Ali Koç 19 milyon 500 bin euroya satın almış. 2.950 taksitlerle 6 milyon bonservisi ödenmemiş. Nisanda taksiti geliyor, ödemiyorsunuz. FIFA'dan bize yazı geliyor, Haziran 15'te. Hepsi belgeli. Bize getiriyorlar, 'Ödememiz lazım' ödüyoruz."
'ÖDEMİYORSUNUZ VE CEZA GELİYOR'
"Ne kadar para ödedim, kulübe ne kadar para girdi. Sponsor olarak, şahıs olarak para sokmuyoruz. Kullanamazsın.
Ödemiyorsunuz ve ceza geliyor. Yönetim olarak birinciyi ödedim. İkinciyi de dün imzaladık ve gönderdik. Problem değil. 6 milyonu ben, bu yönetim ödüyor. Parayı aldınız, yediniz. 8 milyonu götürdünüz, yok. Niye söylemiyorsunuz erkek gibi gel, ‘Kardeşim biz bu parayı yedik.’ Nereye harcadığınızı da siz anlatın. Ben anlatmayım.
SIDIKI CHERIF'İN SATIŞI
"Sidiki Cherif’i sattınız. Evet, sattık. Hasan Çetinkaya, Cihan Kamer ve Oğuz Çetin’e teşekkür ediyorum. Oyuncuyu, bu futbolcu diye gelip, almadılar. Hasan’ın tanığı değerli kardeşimin tanığı insan vasıtasıyla 25 milyon Euro’ya sattık. Gittiği yerde de daha oynayamıyor."
'CESARETLİ VE YÜREKLİ OLUN'
"Yusuf diye bir oyuncuyu 25 milyon 700’e satmışsınız. Bunun 13 milyonunu peşin almışsınız. 12 milyonunu da kırdırmışsınız. Kırdırmalardan dolayı 1 milyon 100 bin Euro’da faize gitmiş. Yediniz mi, ne yaptınız? Hangi borcu? Cesaretli ve yürekli olun."
'141 MİLYON EURO PARAYI ALMIŞSINIZ, YEMİŞSİNİZ'
Szymanski’yi 10 milyona satmışsınız. 4.300 bin peşin almışsınız. 5.700 kırdırmışsınız, yemişsiniz. En Nesyri’de gelen para 8.5. İki taksit gelecek. 1’i eylülde. Biri bir dahaki sene. Haziran yok, eylül. Eylül 25, Ocak 27’de. Anlaşmaları çıkartıp vereyim size. Problem değil.
Onların 6 milyonuu ben ödedim. Para yok! Ne ödediniz ya! Orhancığım, güzel kardeşim. Chobani’den 20 milyon aldınız da 10 milyonu bu senenin. Bizim yönetimin olduğu dönemde. 10 milyon eksi. Bunları yazdığınız zaman 141 milyon Euro parayı almışsınız, yemişsiniz.
'KANTE'NİN MENAJERİ DEVAMLI ARIYOR'
"Biz 6 Haziran’da seçildik, 10 Haziran’da mazbata aldık ve göreve başladık. Kante’nin menajeri devamlı arıyor bizimkileri, diyor ki, ‘3 milyon ekstra alacağım var bunu ödeyin.’ Diğer paralarını ödedik, anlatacağım. Biz de diyoruz ki, ‘Bizde böyle 3 milyon ödenecek bir anlaşma yok.’ Adamdan istediler, adam anlaşmayı gönderdi. O anlaşmaya göre sizin içinizden iki arkadaş Kante ile ilgili bir sözleşme yapıyor."
'BUNU GİDİP HALLEDECEKSİNİZ BU PARAYI ÖDEMEYECEĞİM'
"O sözleşmede Çağlar Söyüncü’yü koyarak eğer sözleşmesini biz feshedersek –satış için yetki vermişsiniz- onu biz feshedersek menajere 3 milyon Euro ödeyeceğinizi beyan ediyorsunuz ve sözleşmeyi feshediyorsunuz. Ne zaman? Temmuzun başı. Ben görevdeyim. Yetkili olan bizleriz, imzalamıyoruz, siz imzalıyorsunuz. Bunu gidip halledeceksiniz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu parayı ödemeyeceğim.""
'SİZİ İBRA ETMEYECEĞİM'
"Üniversite Fenerbahçe’nin değil artık, Medicana’nın. Suç işlediniz. 10 sene daha uzattınız. Niye uzattınız? Zaten iki sene sonra hakkımız bitiyor. Lafta uzattınız. Niye karşı çıkmadınız? Fenerbahçe’nin malına çökme var çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez. İyilik yapmak ayrı bir şey. Fenerbahçelidir, değildir, yapar. Ona saygı duyarız. Ama siz yönetim olarak suçlusunuz. Bundan dolayı sizi ibra etmeyeceğim. Anonim şirkette de yapmayacağım."
'FENERBAHÇE'NİN PARASI ÇOK'
Benim başkanlık diye derdim yok. Ben Fenerbahçe iyi olsun diyorum. Burada amaç Fenerbahçe’ye yapılan yanlışlıkları düzeltmek.
Fenerbahçe’nin parası çok. Şu anda 77 milyon Euro kasada para var, haberiniz olsun.
İBRA AÇIKLAMASI
İbra oylamasından önce tekrar kürsüye gelen Başkan Aziz Yıldırım, “Sabah buraya geldiğimiz zaman da düşüncemiz demin burada ifade ettiğim gibi değildi. Geçen toplantıda da muhakkak herkesin ibra edilmesi gerektiğini ve geleceğe dönük kulübümüzde böyle bir imajın oluşmaması gerektiğini söylüyordum. Sabah kızdırdılar ama şimdi yine aynı düşüncedeyim. Birlik ve beraberliği sağlamak için ben ibra edeceğim." dedi.