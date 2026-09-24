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Sarı-lacivertli kulüpte başkan Aziz Yıldırım ile kurmayları, kış transfer dönemi planlamasını başlattı. Yaz aylarında hedeflenen orta saha takviyesini tamamlayamayan yönetim, ocak ayında bu bölgeye kesin olarak güç katmayı hedefliyor.

Fenerbahçe’nin radarına giren üç isimden biri öne çıkıyor. Çizme medyasında yer alan iddialara göre milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, İstanbul ekibinin transfer gündemindeki yerini koruyor. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin devre arasında tecrübeli futbolcu için yeniden harekete geçeceğini öne sürüyor.

NTV'nin haberine göre listenin diğer iki adayı olarak Yasin Ayari ve Milton Delgado gösteriliyor. Kulüp, daha önce Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Kojo Oppong, Nathan Ake ve Romelu Lukaku gibi isimlerle kadrosunu güçlendirmişti.