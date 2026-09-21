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Fenerbahçe'de antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle son oynanan Eyüpspor maçının kadrosunda yer almayan Mert Müldür'ün son durumu belli oldu.

FENERBAHÇE: 'MERT MÜLDÜR AVUSTURYA'DA BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRDİ'

Sarı lacivertli kulüp, milli futbolcunun sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya’da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir.

Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir.

Mert Müldür’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz."