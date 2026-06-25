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Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ın, kulübün hazırlık maçlarının yayın hakları için Saran Grubu ile yapılan anlaşmayı incelemeye aldığı öne sürüldü. İddialara göre, 1,5 milyon euroluk anlaşmayı düşük bulan yönetim, yayın haklarını yeniden ihaleye çıkarma seçeneğini değerlendiriyor.

Bu gelişmelerin ardından Sadettin Saran cephesinden açıklama geldi. Spor yorumcusu Sercan Hamzaoğlu, Saran Grubu'nun iletişim danışmanı Evren Bingöl ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

Bingöl, yayın hakları için tüm yayıncı kuruluşlara resmi teklif çağrısı yapıldığını belirterek, yalnızca bazı platformlardan yaklaşık 450 bin euro seviyesinde teklifler geldiğini söyledi. Bu tekliflerin uzun vadeli ödeme planları içerdiğini aktaran Bingöl, Saran Grubu'nun ise Fenerbahçe'ye daha fazla katkı sağlamak amacıyla 1,5 milyon euroluk teklif sunduğunu ifade etti.

Bingöl, "Diğer tekliflerin tamamı kulüpte kayıtlı. Bizim dışımızda gelen teklifler 450 bin euro seviyesindeydi. Galatasaray'ın hazırlık maçları yayın haklarının da yaklaşık 650 bin euroya satıldığını biliyoruz. Buna rağmen Fenerbahçe için 1,5 milyon euro teklif verdik." dedi.

Saran cephesinin, daha yüksek bir teklif gelmesi halinde anlaşmadan çekilmeye hazır olduğu da vurgulandı. Bingöl, "Eğer Fenerbahçe Spor Kulübü'ne daha yüksek bir teklif sunan bir yayıncı varsa, buyursun versin. Biz sözleşmeyi devretmeye hazırız. Burada fırsatçılık yaptığımız yönündeki algının doğru olmadığını özellikle belirtmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sercan Hamzaoğlu da yaptığı açıklamada, kulislerde yayın hakları sözleşmesinin yeniden değerlendirilmesine yönelik iddiaların konuşulduğunu ancak Saran Grubu'nun elindeki verilerin mevcut anlaşmanın piyasa şartlarının üzerinde olduğunu ortaya koyduğunu aktardı.