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Sarı-lacivertli ekip, Vedat Muriqi transferini sonuçlandırarak kadrosunu güçlendirirken, teknik direktörün hazırladığı transfer listesi de netlik kazandı.

Aziz Yıldırım yönetimine rapor sunduğu belirtilen Kartal’ın, üç farklı mevki için takviye talebinde bulunduğu aktarıldı. Sabah gazetesinin haberine göre deneyimli teknik adam, sağ bek, sol bek ve sağ kanat bölgelerine oyuncu istedi.

Kartal’ın 4-2-3-1 sistemini sürdürmesi beklenirken, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Muriqi’nin forvette görev alacağı ifade edildi.

Fenerbahçe’nin diğer forvet transfer planını ise 2026 Dünya Kupası sonrasına bıraktığı bildirildi.