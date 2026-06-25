4 yıl sonra açılan gurbetçi cinayeti davasında ‘Çizimi’ krizi: Dava yeni boyut kazandı

İDDİANAMEDE YER ALAN DETAYLAR

Dosyanın yeniden açılmasına neden olan en önemli delillerden biri İbrahim Ş.’nin kızının çizdiği bıçak resmi oldu. İddianamede, İbrahim Ş.’nin sürekli yanında taşıdığı öne sürülen ve olay sonrası kaybettiğini belirttiği bıçağın, kızı tarafından çizildiği kaydedildi. Çizimdeki bıçağın bir tarafının testere ağzı şeklinde tırtıklı, diğer tarafının keskin olduğu, sap kısmının siyah bantla sarıldığı, metal renkli ve küt uçlu olduğu belirtildi. Erzurum Adli Tıp Kurumu’nun raporunda da Muhammed Kılıç’ın vücudundaki öldürücü yaranın tek tarafı keskin, diğer tarafı tırtıklı bir bıçakla oluşmuş olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Cumhuriyet savcılığı şüpheli İbrahim Ş.’nin yanında sürekli taşıdığı öne sürülen ve çocuğunun çizdiği resimde tarif edilen bıçak ile Adli Tıp bulgularının örtüştüğünü, olay sonrası kıyafetlerini değiştirdiğini, yürüyüş güzergahına ilişkin ifadelerinin kamera kayıtlarıyla çeliştiğini ve tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde Muhammed Kılıç’ı araç içerisinde çıkan kavga sonrası bıçaklayarak öldürdüğüne yönelik yeterli şüphe oluştuğunu belirterek ‘Kasten öldürme’ suçundan yargılanarak müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.