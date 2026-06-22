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Fenerbahçe'de 8 yıl sonra başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, futbol takımına daha yakın olmak için düğmeye bastı.

Milliyet'in haberine göre; Yıldırım, göreve gelir gelmez Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışma düzenini yeniden yapılandırmak için önemli kararlar aldı.

SAMANDIRA'DA FUTBOLCULARLA BİRLİKTE OLACAK

Aziz Yıldırım'ın Samandıra'da bulunan başkanlık odasının dışında kendisine özel bir oda daha hazırlattığı ve zaman zaman tesislerde konaklayacağı belirtildi.

Deneyimli başkanın, teknik heyet ve futbolcularla sürekli temas halinde olmayı hedeflediği, sorunların büyümeden çözülmesi için tesislerde daha fazla vakit geçireceği ifade edildi.

Yıldırım'ın ayrıca yöneticilerin de sık sık Samandıra'yı ziyaret ederek futbolcuların yanında olmalarını istediği aktarıldı.

TOPUK YAYLASI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Aziz Yıldırım'ın incelemelerde bulunduğu bir diğer adres ise Topuk Yaylası Tesisleri oldu.

Sarı-lacivertli takımın 24-30 Haziran tarihleri arasında kamp yapacağı tesisleri ziyaret eden Yıldırım'ın mevcut durumdan memnun kalmadığı öne sürüldü.

Haberde, Yıldırım'ın yakın çevresine "Ben size burayı böyle mi bıraktım?" diyerek serzenişte bulunduğu belirtildi.

BAKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bu gelişmenin ardından tesislerde bakım ve yenileme çalışmalarının hızlandırıldığı ifade edildi.

Futbolcuların ve teknik heyetin kullanacağı odaların yenilendiği, masaj, fizyoterapi ve sağlık bölümlerinin de detaylı şekilde gözden geçirildiği kaydedildi.