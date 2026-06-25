Yeniçağ Gazetesi
25 Haziran 2026 Perşembe
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/5
Anasayfa Gündem Meteoroloji saat vererek uyardı: 6 bölge 23 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji saat vererek uyardı: 6 bölge 23 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Haziran Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Rapora göre 23 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklenir.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Meteoroloji saat vererek uyardı: 6 bölge 23 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Tekirdağ'ın batısı, Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

1 11
Meteoroloji saat vererek uyardı: 6 bölge 23 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 dere yukarısında gerçekleşmesi öngörülüyor.

2 11
Meteoroloji saat vererek uyardı: 6 bölge 23 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

İşte 25 Haziran Perşembe il il hava durumu

3 11
Meteoroloji saat vererek uyardı: 6 bölge 23 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tekirdağ'ın batısı, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

4 11
Meteoroloji saat vererek uyardı: 6 bölge 23 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

5 11
Meteoroloji saat vererek uyardı: 6 bölge 23 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller yöresi ve Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

6 11
Meteoroloji saat vererek uyardı: 6 bölge 23 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

7 11
Meteoroloji saat vererek uyardı: 6 bölge 23 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 30°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu

8 11
Meteoroloji saat vererek uyardı: 6 bölge 23 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

9 11
Meteoroloji saat vererek uyardı: 6 bölge 23 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Van ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10 11
Meteoroloji saat vererek uyardı: 6 bölge 23 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro