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Kaynak: DHA

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, bir yemek firmasının farklı iş yerlerine dağıttığı yemekleri tüketen 80 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, firmadan alınan gıda numuneleri incelemeye gönderildi.

İlçede faaliyet gösteren bir yemek firmasının hazırlayarak çeşitli işletmelere dağıttığı yemekleri tüketen işçiler, iddiaya göre bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikâyetleri yaşamaya başladı. Aynı firmadan yemek hizmeti alan farklı iş yerlerinde benzer şikâyetlerin görülmesi üzerine çok sayıda işçi hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuran işçi sayısının 80 olduğu bildirildi.

Rahatsızlanan işçiler; Kemalpaşa Devlet Hastanesi, Turgutlu Devlet Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YEMEKLERİN HAZIRLANDIĞI İŞLETMEDEN NUMUNE ALINDI

Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine, yemeklerin hazırlandığı işletmeden gıda numuneleri alındı. İncelenmek üzere laboratuvara gönderilen numunelerin analiz sonuçlarıyla, işçilerin yaşadığı rahatsızlıkların tüketilen yemeklerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.