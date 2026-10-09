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Kaynak: DHA

Bursa'da bulunan Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Sardunya Sokak Ortaokul Caddesi’nde eğitim veren Şehit Mustafa Kurt Ortaokulu’nda iddiaya göre 2 öğrenci ders sırasında rahatsızlandı. İhbarla okula sağlık ekipleri sevk edildi. 10 öğrencinin daha kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Öğrenciler zehirlenme şüphesiyle öğretmenleri tarafından okulun bahçesine çıkarıldı. İhbarla okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Haberi alan veliler de okula geldi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

12 öğrenci ambulanslarla kaldırıldıkları Kestel Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibinin okulda yaptığı incelemede doğal gaz ve kimyasal madde izine rastlanmadı.

OKUL TATİL EDİLDİ

AFAD KBRN ekiplerince okul binasının dört katında ve bahçede bulunan rögar kapaklarında gerekli ölçüm ve kontroller gerçekleştirilirken, yapılan ölçümlerde insan sağlığını etkileyecek olumsuz bir bulguya rastlanmadı. 27 öğrenci tedbir amaçlı çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alınırken, 9 öğrenciye ise okul bahçesinde sağlık ekiplerince müdahale edildiği öğrenildi. İlçe Kaymakamlığı'nın kararıyla okul tatil edildi.