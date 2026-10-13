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Kaynak: Haber Merkezi

Yardım videolarıyla tanınan ve ‘Ankara Abisi’ lakabıyla bilinen Yasin Oyanık, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Oyanık’ın tutuklandığını avukatları duyurdu.

Milyonlarca takipçiye ulaşan Oyanık’ın yanı sıra, temizlik videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Cem Özkök’ün adı da konuyla ilgili ortaya atılan iddialarda yer aldı.

2 MİLYAR TL’Yİ AŞAN PARA TRAFİĞİ İDDİASI

Sosyal medyada gündeme gelen iddialara göre, iki ismin şahsi banka hesapları ve kurdukları dernekler aracılığıyla 2 milyar TL’yi aşan yasa dışı bir finans trafiği yürüttüğü öne sürüldü.

İddialar arasında, söz konusu para hareketlerinin önemli bir bölümünün yurt dışına kaçan yasa dışı yapılara ait olduğu yönündeki öne sürülen bilgiler de yer aldı.

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Sosyal medya fenomenleri Oyanık ve Cem Özkök hakkında ortaya atılan iddialar gündem oldu. Şahsi hesaplar ve dernekler üzerinden 2 milyar TL’yi aşan para trafiği yürütüldüğü öne sürüldü.