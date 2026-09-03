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Kaynak: İHA

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan incelemelerde dört ayrı suç kaydı bulunan H.Y. isimli şahsın 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şahıs kent merkezinde gözaltına aldı.

H.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.