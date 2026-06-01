Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 17'si tutuklu 61 sanığa verilen cezaların istinafta bozulmasının ardından operasyonu düzenleyen polisler, Kaplan'ın avukatları ve M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik'in bulunduğu dosyaların birleştirilmesi sonucu oluşan 76 sanıklı davaya, Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam edildi. Duruşmaya, Serdar Sertçelik ve Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra gizli tanık Serdar Sertçelik’in Macaristan’dayken görüştüğü iddia edilen Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Y.D'ye söz verdi.

"AVUKAT CENGİZ HALİÇ BENİ ARADI"

Y.D, Sertçelik’in kendisini aradığını belirterek, “Serdar Sertçelik beni aradı. Avukat Cengiz Haliç’in Dubai’de tutuklandığını, böylece kendisinin aklanacağını belirterek, tutuklanmayacaksa Türkiye’ye gelmek istediğini söyledi. Ben de artık bizi ilgilendiren bir durum olmadığını, konunun mahkemeyi ilgilendirdiğini söyledim. Sonrasında bu görüşmeyle ilgili rapor tutup İl Emniyet Müdürü’nden Vali’ye kadar verdim” ifadelerini kullandı. Y.D, savcılığa da bilgi verdiğini aktararak, “Avukatlarının gelebileceğini bildirdim” dedi.

Sertçelik'le arasında geçen konuşmaya dair rapor tuttuğunu belirten Y.D, bu durumdan emniyet müdürü ve valinin bilgisi olduğunu ifade etti.

Mahkeme Başkanı'nın sorusu üzerine Sertçelik'i çocukluk arkadaşının iş yerinde tanıdığını, sonrasında ise hiç görüşmediğini dile getiren Y.D, Macaristan'dan aradığında da etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği konusunda Sertçelik'e herhangi bir şey söylemediğini, buluntu telefondaki WhatsApp içeriklerinden söz etmediğini kaydetti.

Duruşma savcısının, "Telefonunuzu nereden bulmuş?" sorusuna Y.D, "Yurt dışından birinden bulduğunu söyledi, ama kim olduğunu sormadım." yanıtını verdi.

Beyanların ardından mahkeme başkanı, tanık olarak avukat R.T'nin de dinlenileceğini bildirdi.

Bu sırada Bora Kaplan, tanık R.T'ye "Benim ifadem alındığında ilk gün avukatım olarak Umut Köroğlu vardı. Orada, ailemden kadınlar olduğu için benimle pazarlık yaptı polisler. 'İfadende şunları söylersen kadınları bırakacağız.' dediler. İlk gün dedikleri şekilde ifade verdik. İkinci gün 4 sayfayı kendileri değiştirmişler. Umut Köroğlu'nun işi vardı, teşhis için R.T geldi. Teşhisler sırasında ne gibi konuşmalar oldu?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine tanık R.T, "Kadınların serbest bırakılması kaydıyla, Kaplan'ın ifadesini almışlar. Ama ifade sırasında ben yoktum. Bora bu sırada, 'Hani kadınlar serbest bırakılacaktı? Ev hapsi verdiler.' dedi." cevabını verdi.

Duruşmaya, yarın tanık beyanlarıyla devam edilecek.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi "Ayhan" kod adlı sanık Bora Kaplan ile diğer yönetici sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik'in aralarında bulunduğu 61 sanığın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması talebiyle iddianame düzenlendi.

İddianame, 17 Ocak 2024'te Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

61 sanığın yargılandığı davada karar 3 Aralık 2024'te çıktı, örgüt elebaşı Bora Kaplan'a 68 yıl, diğer 36 sanığa ise 1 yıl 6 ay 22 günden 21 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası verildi.

Bölge Adliye Mahkemesi, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üyelerinin yeniden yargılanması için dosyayı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

YENİ İDDİANAME DÜZENLENDİ

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yeni iddianame, 12 Eylül 2025'te Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında görev alan ve sonrasında tutuklanan eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın avukatının hukuk bürosunun kapısına bırakılan poşetin içerisinde bir cep telefonu bulunması ve telefonun savcılığa teslim edilmesi üzerine başlayan soruşturma sonucunda hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca, birleştirme talebiyle Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik, aralarında elebaşı Kaplan'ın olduğu 6 sanık hakkında hazırlanan yeni iddianame, 20 Mart'ta Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Bora Kaplan suç örgütü elebaşı, kırmızı bültenle aranırken Macaristan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Serdar Sertçelik ile Cengiz Haliç, Erhan Bakioğlu, Önder Polat ve Tarık Teoman ise şüpheli olarak yer aldı.