Temmuz emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte kesinleşen rakamlar

Temmuz zammı için geri sayım sürerken, SGK Başyazarı İsa Karakaş Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında acı gerçekleri tek tek ifşa etti. Nisan ayı itibarıyla 4 aylık kümülatif enflasyon farkı %14,64 olarak kesinleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin cepte gördüğü bu oran, toplu sözleşme sarmalına takılan memur ve memur emeklisi için %10,51’de kaldı. Merkez Bankası beklentileri ışığında Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine %18'i aşan bir zam görünse de memur emeklisi yine TÜİK enflasyonunun bile altında ezilecek.