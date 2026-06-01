Temmuz zammı için geri sayım sürerken, SGK Başyazarı İsa Karakaş Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında acı gerçekleri tek tek ifşa etti. Nisan ayı itibarıyla 4 aylık kümülatif enflasyon farkı %14,64 olarak kesinleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin cepte gördüğü bu oran, toplu sözleşme sarmalına takılan memur ve memur emeklisi için %10,51’de kaldı. Merkez Bankası beklentileri ışığında Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine %18'i aşan bir zam görünse de memur emeklisi yine TÜİK enflasyonunun bile altında ezilecek.
Temmuz emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte kesinleşen rakamlar
Maaşların netleşeceği kritik viraja iki aydan az bir zaman kaldı. 3 Haziran 2026 Çarşamba günü ilan edilecek olan Mayıs ayı enflasyon verisi ve ardından 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran verisiyle birlikte memur ve emeklinin zam maratonu tamamlanacak.Derleyen: Züleyha Öncü
Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre ise söz verilen 22 bin liralık seyyanen zam vaadi ekonomi yönetiminin katı frenine takıldı. İşte Temmuz zammı risk matrisi ve tüm hesaplar...
4 Aylık Enflasyon Farkı Kesinleşti: %14,64
TÜİK tarafından ilan edilen resmi veriler, Nisan 2026 itibarıyla maaşlara yansıyacak kümülatif artış rotasını çizdi. Ocak, Şubat ve Mart aylarının kümülatif toplamı olan %10,04’lük artışa, Nisan ayının %4,18’lik verisi eklendiğinde 4 aylık kümülatif enflasyon tam %14,64 seviyesine ulaştı.
Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin doğrudan cebine koyacağı net maaş güncellemesi olarak kesinleşti. Ancak memurlar ve memur emeklileri için aynı adil rakam masada değil.
Memur Emeklisine Toplu Sözleşme Darbesi
Yürürlükteki mevcut toplu sözleşme hükümleri nedeniyle hem çalışan memurlar hem de memur emeklileri için 4 aylık güncelleme rakamı şimdilik sadece %10,51 olarak hesaplandı. Memur ve emeklisi, %4,13 oranında TÜİK enflasyonunun bile altında kalan bir güncelleme ile karşı karşıya kaldı.
Karakaş, son 23 yılda memur emeklisinin maaşlarındaki iyileşmenin diğer bütün emekli gruplarının gerisinde kaldığına dikkat çekerek, toplu sözleşme düzeneğinin memur emeklisinin hakkını daha masaya oturmadan elinden aldığını vurguladı.
Emekli ve Memur Temmuz 2026 Zam Tahminleri ve Risk Matrisi Tablosu:
Kesinleşen 4 Aylık Enflasyon (Nisan): %14,64 (SSK & Bağ-Kur Net Cepte)
Kesinleşen 4 Aylık Memur Güncellemesi: %10,51 (TÜİK enflasyonunun bile altında)
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ACI GERÇEK: Yasal toplu sözleşme gereği, memur ve memur emeklisinin alacağı Temmuz zammı, yukarıdaki genel oranların en az yüzde 4 altında gerçekleşecek
Ankara Kulislerinde Son Durum: Seyyanen Zam Rafta, Ek İyileştirme Yok!
Memur emeklilerinin gözü, 2023 yılının Temmuz ayından beri kendilerine vadedilen ancak bir türlü ifa edilmeyen seyyanen zamdaydı. O dönemde 8 bin 77 TL olan seyyanen artış, kümülatif hesaplamalarla bugün itibarıyla 22 bin TL’yi aşmış durumda.
Şayet bu vaat yerine getirilseydi, bugün en düşük memur emeklisinin maaşı henüz Temmuz zammı eklenmeden bile 50 bin TL’ye yaklaşacak, Temmuz zammıyla birlikte 57 bin TL’yi rahatlıkla aşacaktı.
Ancak Ankara kulislerinden esen rüzgarlar oldukça soğuk. Ekonomi yönetiminin katı fren tedbirleri ve enflasyonla kararlı mücadele programı gerekçe gösterilerek, memur ve memur emeklisine kapılar kapatıldı. Kulislerden gelen mesaj net: "Toplu sözleşmede ne varsa, o kadar."
Şu an için seyyanen zam ya da ilave tek bir kuruş ek iyileştirme gündemde yer almazken, sadece kanunen zorunlu olan enflasyon farkı güncellemesi masada tutuluyor. Sayıları 2,5 milyonu aşan memur emeklisinin sabrının tükendiğini belirten Karakaş, bu gidişatı durdurabilecek yegane çarenin memur sendikaları olduğunu ifade etti.