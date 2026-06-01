Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Adıyaman'da şehir içi toplu taşıma sistemini daha modern, hızlı ve güvenli bir yapıya kavuşturmak amacıyla tarihi bir adım atıldı. Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, kentteki ulaşım kalitesini artıracak radikal bir dijital dönüşüm kararı aldı.

1 HAZİRAN 2026 İTİBARIYLA SADECE DİJİTAL ÖDEME

Alınan karar doğrultusunda, bugünden itibaren belediye otobüsleri ve kooperatiflere bağlı halk otobüslerinde nakit para ile biniş dönemi tamamen tarihe karışıyor. Yeni dönemde vatandaşlar seyahat ücretlerini yalnızca; Yaman Kart, tek geçişlik kartlar, abonmanlar veya temassız banka ve kredi kartları ile ödeyebilecek.

HEM GÜVENLİ HEM HİJYENİK

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, nakit ödemeyi kaldırma kararının arkasındaki nedenleri şu şekilde sıraladı:

"Duraklarda bozuk para arama ve para üstü alıp-verme süreçleri biteceği için bekleme süreleri kısalacak. Maksimum Güvenlik: Şoförlerin sürüş esnasında parayla temas etmesi engellenerek yol güvenliği artırılacak. Hijyenik ve Pratik: Elden ele dolaşan nakit paranın yerini temassız teknolojiler alarak daha sağlıklı bir seyahat ortamı sunulacak."

HALK EKMEK BÜFELERİ DOLUM NOKTASI OLDU

Vatandaşların kart yükleme işlemlerinde mağduriyet yaşamaması için dolum ağı da genişletildi. Artık kent genelindeki tüm Halk Ekmek büfeleri, Yaman Kart dolum merkezi olarak hizmet verecek. Adıyaman Belediyesi, yeni sisteme geçiş aşamasında aksaklık yaşanmaması adına tüm yolcuları Yaman Kartlarını edinmeye ve bakiyelerini kontrol etmeye çağırdı.