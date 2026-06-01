Yeniçağ Gazetesi
01 Haziran 2026 Pazartesi
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye'den 47 üniversite dünya devleri arasında

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye'den 47 üniversite dünya devleri arasında

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu CWUR, merakla beklenen 2026 Dünya Üniversite Sıralaması’nı ilan etti. Dev araştırmada, ilk 2 binlik seçkin lige Türkiye’den tam 47 üniversite adını yazdırmayı başarırken, listedeki sıralamaları eğitimin geldiği nokyayı bir kez daha sorgulattı.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye'den 47 üniversite dünya devleri arasında - Resim: 1

Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR), 95 ülkeden 21 bin 291 üniversiteyi titiz bir akademik süzgeçten geçirerek oluşturduğu 2026 raporunu yayımladı.

1 17
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye'den 47 üniversite dünya devleri arasında - Resim: 2

Eğitim kalitesi, mezun istihdamı, akademik kadro kalitesi ve araştırma performansı gibi kritik parametrelerin ölçüldüğü endekste, Türk üniversiteleri küresel arenada varlık göstermeye devam etti.

2 17
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye'den 47 üniversite dünya devleri arasında - Resim: 3

TÜRKİYE'NİN ZİRVESİNDE HACETTEPE VAR

Açıklanan verilere göre, küresel sıralamada 666’ncı basamakta yer alan Hacettepe Üniversitesi, Türkiye’nin en iyi üniversitesi unvanını kazandı.

3 17
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye'den 47 üniversite dünya devleri arasında - Resim: 4

Listenin 1. sırasında yer alan Hacettepe'yi sırasıyla İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi takip etti. Türkiye'den toplam 8 üniversite dünyanın en iyi ilk 1000 kurumu arasına girerek önemli bir başarıya imza attı.

4 17
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye'den 47 üniversite dünya devleri arasında - Resim: 5

İşte küresel sıralamada ilk 1000'e girmeyi başaran Türk üniversiteleri ve dünya dereceleri:

5 17
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye'den 47 üniversite dünya devleri arasında - Resim: 6

2: İstanbul Üniversitesi: Listedeki sıralaması 707

6 17
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye'den 47 üniversite dünya devleri arasında - Resim: 7

3: Ankara Üniversitesi: Listedeki sıralaması733

7 17
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye'den 47 üniversite dünya devleri arasında - Resim: 8

4: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ): Listedeki sıralaması 736

8 17
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye'den 47 üniversite dünya devleri arasında - Resim: 9

5: Boğaziçi Üniversitesi: Listedeki sıralaması 785

9 17
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye'den 47 üniversite dünya devleri arasında - Resim: 10

6: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): Listedeki sıralaması 813

10 17
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye'den 47 üniversite dünya devleri arasında - Resim: 11

7: Marmara Üniversitesi: Listedeki sıralaması 939

11 17
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye'den 47 üniversite dünya devleri arasında - Resim: 12

8: Koç Üniversitesi: 989

12 17
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye'den 47 üniversite dünya devleri arasında - Resim: 13

47 ÜNİVERSİTE İLE KÜRESEL LİGDEYİZ

İlk 1000 başarısının ardından listede yer bulmaya devam eden diğer 39 Türk üniversitesi de dünya sıralamasındaki yerlerini aldı. Ege Üniversitesi (1052), Çukurova Üniversitesi (1106) ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (1127) ilk 1000'e en yakın kurumlar olurken; listenin son bölümlerinde Sinop Üniversitesi (1986) ve Gebze Teknik Üniversitesi (1992) ile Türkiye, ilk 2 binlik küresel listeye toplamda 47 okul yerleştirmiş oldu.

13 17
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye'den 47 üniversite dünya devleri arasında - Resim: 14

SIRALAMA HANGİ KRİTERLERE DAYANIYOR?

CWUR, üniversiteleri derecelendirirken anketlerden veya üniversitelerin sunduğu verilerden bağımsız nesnel yöntemler kullanıyor. Değerlendirmede; eğitim kalitesi, mezunların küresel ölçekteki iş bulma başarıları ve saygınlığı, akademik kadronun kazandığı prestijli ödüller ile araştırma kategorisindeki yayın sayısı, yüksek kaliteli dergilerdeki makaleler, bilimsel etki ve atıf sayıları temel alınıyor.

14 17
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye'den 47 üniversite dünya devleri arasında - Resim: 15

KÜRESEL ZİRVE DEĞİŞMEDİ: HARVARD YİNE LİDER

Dünya genelindeki rekabette ise ABD ve İngiltere hegemonyası bu yıl da bozulmadı. Tüm kriterlerden tam puan alan Harvard Üniversitesi listenin 1 numarasındaki yerini korurken, onu MIT ve Stanford takip etti.

15 17
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye'den 47 üniversite dünya devleri arasında - Resim: 16

CWUR 2026 verilerine göre dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesi şu şekilde sıralandı:

Harvard Üniversitesi (ABD)
Massachusetts Institute of Technology - MIT (ABD)
Stanford Üniversitesi (ABD)
Cambridge Üniversitesi (İngiltere)
Oxford Üniversitesi (İngiltere)
Princeton Üniversitesi (ABD)
Pennsylvania Üniversitesi (ABD)
Columbia Üniversitesi (ABD)
Yale Üniversitesi (ABD)
Chicago Üniversitesi (ABD)

16 17
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye'den 47 üniversite dünya devleri arasında - Resim: 17

Öte yandan dünya devleri arasında yer alan Türk üniversitelerin ilk sıralarda yer alamaması Türkiye'de eğitimin geldiği nokyayı bir kez daha sorgulattı.

17 17
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro