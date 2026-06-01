Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR), 95 ülkeden 21 bin 291 üniversiteyi titiz bir akademik süzgeçten geçirerek oluşturduğu 2026 raporunu yayımladı.
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Türkiye'den 47 üniversite dünya devleri arasında
Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu CWUR, merakla beklenen 2026 Dünya Üniversite Sıralaması’nı ilan etti. Dev araştırmada, ilk 2 binlik seçkin lige Türkiye’den tam 47 üniversite adını yazdırmayı başarırken, listedeki sıralamaları eğitimin geldiği nokyayı bir kez daha sorgulattı.
Eğitim kalitesi, mezun istihdamı, akademik kadro kalitesi ve araştırma performansı gibi kritik parametrelerin ölçüldüğü endekste, Türk üniversiteleri küresel arenada varlık göstermeye devam etti.
TÜRKİYE'NİN ZİRVESİNDE HACETTEPE VAR
Açıklanan verilere göre, küresel sıralamada 666’ncı basamakta yer alan Hacettepe Üniversitesi, Türkiye’nin en iyi üniversitesi unvanını kazandı.
Listenin 1. sırasında yer alan Hacettepe'yi sırasıyla İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi takip etti. Türkiye'den toplam 8 üniversite dünyanın en iyi ilk 1000 kurumu arasına girerek önemli bir başarıya imza attı.
İşte küresel sıralamada ilk 1000'e girmeyi başaran Türk üniversiteleri ve dünya dereceleri:
2: İstanbul Üniversitesi: Listedeki sıralaması 707
3: Ankara Üniversitesi: Listedeki sıralaması733
4: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ): Listedeki sıralaması 736
5: Boğaziçi Üniversitesi: Listedeki sıralaması 785
6: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): Listedeki sıralaması 813
7: Marmara Üniversitesi: Listedeki sıralaması 939
8: Koç Üniversitesi: 989
47 ÜNİVERSİTE İLE KÜRESEL LİGDEYİZ
İlk 1000 başarısının ardından listede yer bulmaya devam eden diğer 39 Türk üniversitesi de dünya sıralamasındaki yerlerini aldı. Ege Üniversitesi (1052), Çukurova Üniversitesi (1106) ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (1127) ilk 1000'e en yakın kurumlar olurken; listenin son bölümlerinde Sinop Üniversitesi (1986) ve Gebze Teknik Üniversitesi (1992) ile Türkiye, ilk 2 binlik küresel listeye toplamda 47 okul yerleştirmiş oldu.
SIRALAMA HANGİ KRİTERLERE DAYANIYOR?
CWUR, üniversiteleri derecelendirirken anketlerden veya üniversitelerin sunduğu verilerden bağımsız nesnel yöntemler kullanıyor. Değerlendirmede; eğitim kalitesi, mezunların küresel ölçekteki iş bulma başarıları ve saygınlığı, akademik kadronun kazandığı prestijli ödüller ile araştırma kategorisindeki yayın sayısı, yüksek kaliteli dergilerdeki makaleler, bilimsel etki ve atıf sayıları temel alınıyor.
KÜRESEL ZİRVE DEĞİŞMEDİ: HARVARD YİNE LİDER
Dünya genelindeki rekabette ise ABD ve İngiltere hegemonyası bu yıl da bozulmadı. Tüm kriterlerden tam puan alan Harvard Üniversitesi listenin 1 numarasındaki yerini korurken, onu MIT ve Stanford takip etti.
CWUR 2026 verilerine göre dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesi şu şekilde sıralandı:
Harvard Üniversitesi (ABD)
Massachusetts Institute of Technology - MIT (ABD)
Stanford Üniversitesi (ABD)
Cambridge Üniversitesi (İngiltere)
Oxford Üniversitesi (İngiltere)
Princeton Üniversitesi (ABD)
Pennsylvania Üniversitesi (ABD)
Columbia Üniversitesi (ABD)
Yale Üniversitesi (ABD)
Chicago Üniversitesi (ABD)
Öte yandan dünya devleri arasında yer alan Türk üniversitelerin ilk sıralarda yer alamaması Türkiye'de eğitimin geldiği nokyayı bir kez daha sorgulattı.