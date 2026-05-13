Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin dava kapsamında hazırladığı tebliğnameyi tamamladı. Tebliğnamede, örgüt elebaşı Kaplan’ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki mahkûmiyet hükümlerinin onanması talep edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 Aralık 2024’te karara bağlanan davada, 61 sanık hakkında hüküm verilmişti. Örgüt elebaşı Ayhan Bora Kaplan’a “silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “kasten yaralama”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “ağırlaşmış yaralamaya azmettirme” ve “suçluyu kayırmaya azmettirme” suçlarından toplam 68 yıl hapis cezası verilmişti. Diğer sanıklar ise 1 yıl 6 ay 22 günden 21 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası almıştı.

Temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne gönderilen tebliğnamede, Kaplan’ın da aralarında bulunduğu 19 sanık yönünden yerel mahkeme kararlarının onanması istendi.

Tebliğnamede ayrıca, beraat kararı verilen 3 sanık hakkında verilen hükümlerin de onanması talep edildi. Dosyaya ilişkin nihai kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi verecek.