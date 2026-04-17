Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülen duruşmada, beyanların ardından Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı.

Savcılık, Sabah Gazetesi müdürü Halit Turan’ın dinlenmesinin dosyanın esasına katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddini istedi. Serdar Sertçelik’in Macaristan’da bulunduğu süreçte cezaevinde internet erişimi olup olmadığının ve varsa nasıl kullanıldığının tespiti için ilgili kurumlara yazı yazılarak bilgi istenmesini talep etti. Yargı görevlileri Ahmet Yıkılmaz, Veysel Kaçmaz ve Yüksel Kocaman’ın dinlenmesinin de esasa katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddini istedi.

Savcılık ayrıca, Serdar Sertçelik’in baskı, tehdit ve kötü muameleye maruz kalıp kalmadığının yeniden incelenerek ek rapor hazırlanmasını, duruşmada ismi geçen ve “Yavuz müdür” olarak anılan kişinin kimliğinin tespit edilerek tanık olarak dinlenmesini talep etti. Buluntu telefonla ilgili incelemenin ise bilirkişi raporları değerlendirildikten sonra yapılmasını istedi.

Tanıklar üzerinde baskı iddiasına ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu belirten savcılık, tutuklu sanıklar Ayhan Bora Kaplan, Serdar Sertçelik, Önder Polat ve Muhammed Kaplan’ın tutukluluk halinin devamını, tutuksuz sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin sürmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, talepleri değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi. Aranın ardından açıklanan kararda, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Sanık Tarık Teoman’ın imza yükümlülüğü kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verildi.

Sabah Gazetesi’nden Halit Turan’ın tanık olarak dinlenmesi talebi reddedildi. Serdar Sertçelik’in cezaevi ve göçmen kampında bulunduğu süreçte internet ve WhatsApp kullanıp kullanmadığının Macaristan makamlarına sorulması talebi kabul edildi.

Yargı görevlileri Ahmet Yıkılmaz, Veysel Kaçmaz ve Yüksel Kocaman’ın dinlenmesi talebi de reddedildi. “Yavuz müdür” olarak anılan kişinin tanık olarak dinlenmesine ise karar verildi. Buluntu telefonla ilgili olarak Jandarma ve Emniyet Kriminal birimlerince ek rapor hazırlanması hükme bağlandı.

Dört sanık hakkında tahliye kararı verilirken, Muhammed ve Adnan Kaplan’ın başka dosyadan tutuklu oldukları için serbest kalamayacağı belirtildi. Önder Polat ve Erhan Bakioğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı. Mahkeme, Ayhan Bora Kaplan ve Serdar Sertçelik’in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma 1 Haziran’a ertelendi.